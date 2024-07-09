Обидчица Ястремской завершила поход главной сенсации Уимблдона в четвертьфинале

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Уимблдон-2024, 1/4 финала, женщины

Сан – Векич – 1:2 (7:5, 4:6, 1:6)

В первой партии соперницы сосредоточились на своих подачах. При таком сценарии вес каждой ошибки невероятно возрос. В конце концов, в одиннадцатом гейме осечку допустила балканка. Сан оформила брейк и сразу же закрыла сет своей подачей.

Во второй партии оппонентки едва не повторили сценарий первой. Однако развязка стартовала раньше. В восьмом гейме Векич неожиданно легко взяла подачу новозеландской теннисистки. Впрочем, Сан в следующем ушла от сетбола, а затем с третьей попытки оформила обратный брейк. Тем не менее, упорный десятый гейм хорватка оставила за собой.

Неожиданно в третьем сете борьбы не вышло. Векич просто смяла соперницу, взяв 5 (!) пунктов подряд. Она позволила Сан размочить счет, но не больше. В седьмом гейме хорватская теннисистка реализовала матчбол, оформив отрезок в свою пользу "под ноль".

В полуфинале Векич встретится с победительницей противостояния Ясмине Паолини и Эммы Наварро. Итальянка выйдет в корт против американской теннисистки 9 июля. По пути к этой стадии турнира хорватка выбила украинку Даяну Ястремскую в 3-м раунде.