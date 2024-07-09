Обидчица Ястремской завершила поход главной сенсации Уимблдона в четвертьфинале
Хорватская теннисистка Донна Векич в трех сетах обыграла новозеландку Лулу Сан в 1/4 финала Уимблдонского турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Уимблдон-2024, 1/4 финала, женщины
Сан – Векич – 1:2 (7:5, 4:6, 1:6)
В первой партии соперницы сосредоточились на своих подачах. При таком сценарии вес каждой ошибки невероятно возрос. В конце концов, в одиннадцатом гейме осечку допустила балканка. Сан оформила брейк и сразу же закрыла сет своей подачей.
Во второй партии оппонентки едва не повторили сценарий первой. Однако развязка стартовала раньше. В восьмом гейме Векич неожиданно легко взяла подачу новозеландской теннисистки. Впрочем, Сан в следующем ушла от сетбола, а затем с третьей попытки оформила обратный брейк. Тем не менее, упорный десятый гейм хорватка оставила за собой.
Неожиданно в третьем сете борьбы не вышло. Векич просто смяла соперницу, взяв 5 (!) пунктов подряд. Она позволила Сан размочить счет, но не больше. В седьмом гейме хорватская теннисистка реализовала матчбол, оформив отрезок в свою пользу "под ноль".
В полуфинале Векич встретится с победительницей противостояния Ясмине Паолини и Эммы Наварро. Итальянка выйдет в корт против американской теннисистки 9 июля. По пути к этой стадии турнира хорватка выбила украинку Даяну Ястремскую в 3-м раунде.
К слову, накануне Свитолина разгромила китаянку Ван в 1/8 финала турнира.
Напомним, ранее вспомнили выступления Свитолиной на финальных этапах Уимблдонского турнира.
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