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Обидчица Ястремской завершила поход главной сенсации Уимблдона в четвертьфинале

Лондон, Вторник 09 июля 2024 17:25
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Обидчица Ястремской завершила поход главной сенсации Уимблдона в четвертьфинале Фото: Донна Векич стала первой полуфиналисткой соревнований (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Хорватская теннисистка Донна Векич в трех сетах обыграла новозеландку Лулу Сан в 1/4 финала Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2024, 1/4 финала, женщины

Сан – Векич – 1:2 (7:5, 4:6, 1:6)

В первой партии соперницы сосредоточились на своих подачах. При таком сценарии вес каждой ошибки невероятно возрос. В конце концов, в одиннадцатом гейме осечку допустила балканка. Сан оформила брейк и сразу же закрыла сет своей подачей.

Во второй партии оппонентки едва не повторили сценарий первой. Однако развязка стартовала раньше. В восьмом гейме Векич неожиданно легко взяла подачу новозеландской теннисистки. Впрочем, Сан в следующем ушла от сетбола, а затем с третьей попытки оформила обратный брейк. Тем не менее, упорный десятый гейм хорватка оставила за собой.

Неожиданно в третьем сете борьбы не вышло. Векич просто смяла соперницу, взяв 5 (!) пунктов подряд. Она позволила Сан размочить счет, но не больше. В седьмом гейме хорватская теннисистка реализовала матчбол, оформив отрезок в свою пользу "под ноль".

В полуфинале Векич встретится с победительницей противостояния Ясмине Паолини и Эммы Наварро. Итальянка выйдет в корт против американской теннисистки 9 июля. По пути к этой стадии турнира хорватка выбила украинку Даяну Ястремскую в 3-м раунде.

К слову, накануне Свитолина разгромила китаянку Ван в 1/8 финала турнира.

Напомним, ранее вспомнили выступления Свитолиной на финальных этапах Уимблдонского турнира.

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