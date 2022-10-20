Кривдник лідера УПЛ визнаний найкращим тренером восьмого туру

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визначилося з фахівцем, робота якого була найкращою у звітному турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Керманич петровського "Інгульця" Сергій Лавриненко – найкращий тренер 8-го туру УПЛ. Експерти ВОТФ оцінили його роботу середнім балом 4,6.

Команда на чолі зі 47-річним фахівцем зуміла відібрати очки в лідера першості – "Дніпра-1". Завдяки дублю оборонця Артема Смолякова петровці звели внічию виїзний поєдинок у Прем'єр-лізі (2:2). Для "спортклубівців" ця втрата залікових балів стала першою у сезоні.

Лавриненко отримав максимум – 5 балів – за номінальний результат команди, труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними та майстерність у роботі з кадрами. "Інгулець" під керівництвом українського тренера йде на 14-й сходинці, набравши 4 очки.

Раніше УПЛ перенесла центральний матч 8-го туру між київським "Динамо" та харківським "Металістом". Поєдинок мав відбутися на столичному НСК "Олімпійський". Проте, з міркувань безпеки під час регулярних обстрілів Києва матчі в столиці не проводитимуть.