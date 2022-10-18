"Динамо" пропустить восьмий тур УПЛ: відома причина

Матч київського "Динамо" в рамках 8-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги не відбудеться в заплановану дату. Поєдинок перенесли на невизначений термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Ескалація війни РФ проти України далі вносить корективи в розклад чемпіонату України. Центральний матч туру не відбудеться 20 жовтня.

"Матч 8-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" – "Металіст", який був запланований на четвер, 20 жовтня, перенесено на невизначений термін у зв'язку зі ситуацією, що склалася в столиці України", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, з міркувань безпеки перенесли і поєдинок Чемпіонату юнацьких команд між "Динамо" U-19 та "Металістом" U-19. Нові дати матчів оголосять пізніше. Раніше не відбувся поєдинок 1-го туру УПЛ "біло-синіх" проти "Інгульця".

На вихідних "Шахтар" виграв Класичне в "Динамо" у Львові. Забитими в складі "гірників" м'ячами відзначилися Зубков, Мудрик і Сікан. Гол Ваната виявився єдиним для "біло-синіх".