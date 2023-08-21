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Кривдник "Динамо" та несподіваний бомбардир "Шахтаря" отримали призи УПЛ

Фото: Роман Григорчук здолав "Динамо" Мірчі Луческу (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорців

За підсумками 4-го туру вітчизняної першості українська Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру. Призи дісталися представникам донецького "Шахтаря" та одеського "Чорноморця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Півзахисник "гірників" Дмитро Криськів – футболіст туру чемпіонату України. Хавбек оформив дубль у Кривому Розі, де "Шахтар" розписав яскраву нічию з "Кривбасом" (3:3).

Спершу українець на вході в штрафний майданчик обстукався зі Сіканом і реалізував вихід віч-на-віч із кіпером. А перед перервою Криськів завершив блискавичний випад донеччан після невдалої передачі Кліщука. Утім, гольових подвигів забракло для перемоги.

Натомість керманич "Чорноморця" Роман Григорчук – найкращий тренер 4-го туру. Головний тренер одеситів привів "моряків" до гучної перемоги над київським "Динамо" (3:2). У складі команди Григорчука відзначилися Авагімян, Штогрин та Ієде.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги традиційно визначила Експертна рада. До неї увійшли імениті вітчизняні футболісти та тренери – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

До слова, напередодні "Оболонь" в гостях переграла "Дніпро-1" у вольовому стилі.

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