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Обидчик "Динамо" и неожиданный бомбардир "Шахтера" получили призы УПЛ

Фото: Роман Григорчук одолел "Динамо" Мирчи Луческу (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорцив

По итогам 4-го тура отечественного первенства украинская Премьер-лига отдала награды лучшим игроку и тренеру. Призы достались представителям донецкого "Шахтера" и одесского "Черноморца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Полузащитник "горняков" Дмитрий Крыськив – футболист тура чемпионата Украины. Хавбек оформил дубль в Кривом Роге, где "Шахтер" расписал яркую ничью с "Кривбассом" (3:3).

Сначала украинец на входе в штрафную обстукался с Сиканом и реализовал выход наедине с кипером. А перед перерывом Крыськив завершил молниеносный выпад дончан после неудачной передачи Клищука. Впрочем, голевых подвигов не хватило для победы.

Тем временем наставник "Черноморца" Роман Григорчук – лучший тренер 4-го тура. Главный тренер одесситов привел "моряков" к громкой победе над киевским "Динамо" (3:2). В составе команды Григорчука отличились Авагимян, Штогрин и Иеде.

Лучших в отчетном туре Премьер-лиги традиционно определил Экспертный совет. В него вошли именитые отечественные футболисты и тренеры – Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

К слову, накануне "Оболонь" в гостях обыграла "Днепр-1" в волевом стиле.

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