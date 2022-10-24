Кривдник Алонсо в США отримав покарання на наступний гран-прі Формули-1

Пілот "Астон Мартіна" Ленс Стролл розплачуватиметься за інцидент із гонщиком "Альпін" Фернандо Алонсо і на етапі Королівських автоперегонів у Мексиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату .

Молодий канадець отримав штраф на Гран-прі Мексики за аварію з ветераном в Остіні. Судді Міжнародної автомобільної федерації поклали на нього провину за епізод на 22-му колі гонки.

Алонсо в цій історії став жертвою. Він наздогнав суперника на задній прямій та намагався його обійти, але Стролл змістився з траєкторієї у бік боліда "Альпін" і спровокував аварію. Як наслідок, іспанець відлетів у хвіст пелотону, а канадський пілот взагалі завершив гонку достроково.

На Гран-прі Мексики 30 жовтня Стролл втратить 3 позиції на стартовій решітці. Окрім того, гонщик "Астон Мартіна" отримав два штрафних бали. У сезоні-2023 обидва учасники інциденту виступатимуть у складі команди зі Сільверстоуна.

Раніше Алонсо втратив усі зароблені в Штатах очки через скаргу "Хааса". Американська стайня переконала суддів, що пошкодження на боліді піренейця були небезпечними для інших пілотів, тож "Альпін" мала усунути порушення, або завершити гонку достроково.