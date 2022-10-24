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Кривдник Алонсо в США отримав покарання на наступний гран-прі Формули-1

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Остін, Понеділок 24 жовтня 2022 16:16
Кривдник Алонсо в США отримав покарання на наступний гран-прі Формули-1 Фото: Ленс Стролл отримав покарання за маневри (facebook.com/AstonMartinF1Team)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Астон Мартіна" Ленс Стролл розплачуватиметься за інцидент із гонщиком "Альпін" Фернандо Алонсо і на етапі Королівських автоперегонів у Мексиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Молодий канадець отримав штраф на Гран-прі Мексики за аварію з ветераном в Остіні. Судді Міжнародної автомобільної федерації поклали на нього провину за епізод на 22-му колі гонки.

Алонсо в цій історії став жертвою. Він наздогнав суперника на задній прямій та намагався його обійти, але Стролл змістився з траєкторієї у бік боліда "Альпін" і спровокував аварію. Як наслідок, іспанець відлетів у хвіст пелотону, а канадський пілот взагалі завершив гонку достроково.

На Гран-прі Мексики 30 жовтня Стролл втратить 3 позиції на стартовій решітці. Окрім того, гонщик "Астон Мартіна" отримав два штрафних бали. У сезоні-2023 обидва учасники інциденту виступатимуть у складі команди зі Сільверстоуна.

Раніше Алонсо втратив усі зароблені в Штатах очки через скаргу "Хааса". Американська стайня переконала суддів, що пошкодження на боліді піренейця були небезпечними для інших пілотів, тож "Альпін" мала усунути порушення, або завершити гонку достроково.

Нагадаємо, що нідерландець Ферстаппен здобув перемогу в Штатах із другої стартової позиції.

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