Обидчик Алонсо в США получил наказание на следующий гран-при Формулы-1

Пилот "Астон Мартина" Лэнс Стролл будет расплачиваться за инцидент с гонщиком "Альпин" Фернандо Алонсо и на этапе Королевской гонки в Мексике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата .

Молодой канадец получил штраф на Гран-при Мексики за аварию с ветераном в Остине. Судьи Международной автомобильной федерации возложили на него вину за эпизод на 22-м круге гонки.

Алонсо в этой истории стал жертвой. Он догнал соперника на задней прямой и пытался обойти его, но Стролл сместился с траекторией в сторону болида "Альпин" и спровоцировал аварию. Как следствие, испанец улетел в хвост пелотона, а канадский пилот вообще завершил гонку досрочно.

На Гран-при Мексики 30 октября Стролл потеряет 3 позиции на стартовой решетке. Кроме того, гонщик "Астон Мартина" получил два штрафных балла. В сезоне-2023 оба участника инцидента будут выступать в составе команды из Сильверстоуна.

Ранее Алонсо потерял все заработанные в Штатах очки из-за жалобы "Хааса". Американская конюшня убедила судей, что повреждения на болиде испанца были опасны для других пилотов, поэтому "Альпин" должна была устранить нарушения или завершить гонку досрочно.