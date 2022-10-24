Обидчик Алонсо в США получил наказание на следующий гран-при Формулы-1
Пилот "Астон Мартина" Лэнс Стролл будет расплачиваться за инцидент с гонщиком "Альпин" Фернандо Алонсо и на этапе Королевской гонки в Мексике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.
Молодой канадец получил штраф на Гран-при Мексики за аварию с ветераном в Остине. Судьи Международной автомобильной федерации возложили на него вину за эпизод на 22-м круге гонки.
Алонсо в этой истории стал жертвой. Он догнал соперника на задней прямой и пытался обойти его, но Стролл сместился с траекторией в сторону болида "Альпин" и спровоцировал аварию. Как следствие, испанец улетел в хвост пелотона, а канадский пилот вообще завершил гонку досрочно.
На Гран-при Мексики 30 октября Стролл потеряет 3 позиции на стартовой решетке. Кроме того, гонщик "Астон Мартина" получил два штрафных балла. В сезоне-2023 оба участника инцидента будут выступать в составе команды из Сильверстоуна.
Ранее Алонсо потерял все заработанные в Штатах очки из-за жалобы "Хааса". Американская конюшня убедила судей, что повреждения на болиде испанца были опасны для других пилотов, поэтому "Альпин" должна была устранить нарушения или завершить гонку досрочно.
Alonso and Stroll come together #USGP #F1 pic.twitter.com/H8Wbs0GaXL— Formula 1 (@F1) October 23, 2022
Напомним, что нидерландец Ферстаппен одержал победу в Штатах со второй стартовой позиции.
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