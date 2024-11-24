"Кривбас" здолав "Оболонь" у поєдинку з нереалізованим пенальті та повернувся до топ-5 УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Оболонь" – "Кривбас" – 0:1

Гол: Твердохліб, 25

Незабитий пенальті: Слободян (О), 32 (воротар)

Головними героями першого тайму стали футболісти "Кривбаса" – півзахисник Твердохліб та голкіпер Маханьков. Перший зумів відзначитися, як у позитивному, так й в негативному плані.

Спочатку він забив гол. Не без пригод, оскільки спочатку взяття воріт не було зараховане. На 25-й хвилині Дібанго вирізав подачу в штрафний, там її намагався замкнути Шевченко, але йому завадив голкіпер "Оболоні" Федорівський. М'яч відскочив до Твердохліба, який вже бив у пусті ворота. Спочатку під час дотика Шевченка судді зафіксували офсайд. Проте потім розібрались і гол зарахували.

А вже через сім хвилин той же Твердохліб "відзначився" зі знаком мінус. Під час атаки господарів м'яч влучив йому в руку. Арбітри порадились, подивились VAR та схилились до пенальті. Проте Маханьков відбив постріл з "точки" від Слободяна.

У другій половині гри Слободян міг виправитися, коли на 48-й хвилині, прийнявши м'яч на груди потужно пробив у кут воріт суперника. Але й цю дуель виграв Маханьков. Загалом другий тайм пройшов під контролем підопічних Юрія Вернидуба. Вони не створили більше нічого особливого в атаці. Проте й у обороні не схибили, спокійно гасили всі спроби суперників створити напругу біля своїх воріт.

Перемога дозволила "Кривбасу" обійти "Карпати" і з 22-ма балами повернутися на 5-ту сходинку. У "Оболоні" залишились 9 пунктів та передостання позиція в турнірній таблиці.