"Шахтар" за п'ять хвилин забезпечив розром "Інгульця" в УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Шахтар" – "Інгулець" – 6:0

Голи: Бондаренко, 45+1, Франьїч, 47, Кевін, 50, Егіналдо, 70, Зубков, 79

Нереалізований пенальті: Судаков, 43 (Ш)

Обидві команди зі старту вирішили не відсиджуватися в обороні. На постріл Сікана повз стійку на 6-й хвилині гості відповіли ударом П'ятова з центру штрафного, на який зреагував Різник. Згодом його колега Паламарчук ліквідував небезпеку від Зубкова в контратаці.

Поступово "гірники" заволоділи ініціативою. Утім, із конвертацією переваги в голи команда Маріно Пушіча мала труднощі. Ось Кевін крученим ударом із дистанції розім'яв голкіпера. Згодом не пробив Паламарчука низом і Криськів. У відповідь Могильний лише трохи не докрутив м'яч іздалеку.

Найреальніший момент "Шахтар" змарнував на 43-й хвилині. Малиш у власному штрафному зіграв рукою, але Судаков не зумів пробити Паламарчука з "позначки". Проте, чемпіон України таки дотиснув "Інгулець" перед перервою – Бондаренко під час зміщення з флангу зіграв у стінку зі Сіканом і пробив повз голкіпера.

Старт же другого тайму став повною катастрофою для петровців. До 50-ї хвилини рахунок уже був розгромним. Спершу після розіграшу кутового Франьїч на дальній стійці головою замкнув навіс Зубкова. А потім Кевін класно пробив у дотик із півкола штрафного після передачі того ж асистента.

Такий старт фактично перетворив решту другої половини на формальність. Однак, після невеликого перепочинку "Шахтар" знову взявся шукати підходи до воріт Паламарчука. Зрештою, це призвело до ще трьох забитих м'ячів "гірників", передусім зусиллями футболістів із лави запасних.

Дубль оформив Егіналдо. На 70-й хвилині бразилець головою завершив комбінацію за участі співвітчизників Невертона та Педрінью. А на 85-й хвилині нападник замкнув простріл у виконанні того ж Педрінью на порожні ворота. Між цими голами красою відзначився і Зубков, поклавши м'яч у верхній кут зі зони перед штрафним – 6:0 у підсумку.

Розгром аутсайдера дозволив "Шахтарю" закріпитися в топ-3 турнірної таблиці УПЛ (29 очок). Відставання від київського "Динамо" – 6 пунктів. Тим часом "Інгулець" йде останнім (6 очок).