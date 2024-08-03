UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Кривбас" здолав "Чорноморець" на старті Прем'єр-ліги

Фото: Єгор Твердохліб щойно забив перший м'яч сезону 2024/25 (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" мінімально переграв "Чорноморець" з Одеси в першому турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Кривбас" – "Чорноморець" – 1:0

Гол: Твердохліб, 6

 

 

Підопічні Юрія Вернидуба з перших хвилин заволоділи ініціативою. Наслідки довго чекати не довелося. Уже після п'ятого оберта секундної стрілки криворіжці вийшли вперед – Кузик подав із правого флангу, а Твердохліб головою замкнув дальню стійку.

"Кривбас" продовжив нагнітати ситуацію біля воріт "моряків". Ось Аду з центру штрафного пробив у руки Рудьку, а згодом Твердохліб пострілом у дотик не поцілив у рамку воріт. "Чорноморець" огризнувся перед перервою – Хобленко головою влучив у поперечину.

У другій половині команда Вернидуба продовжила грати першим номером. Мали криворіжці й кілька нагод подвоїти перевагу. Зокрема, Дібанго після простріл Аду відправив м'яч вище воріт із меж штрафного, а По пробив над поперечиною з дистанції.

На фінальному відрізку в обороні не відсиджувалися ні "Кривбас", ні "Чорноморець". Утім, змінити цифри на табло жодній з команд не вдалося. Криворіжці здобули прогнозовану перемогу, а "моряки" після кадрової революції навіть можуть бути задоволені лише одним пропущеним м'ячем.

До слова, раніше "Верес" зіграв унічию з "Карпатами" на домашній арені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат УкраїниУПЛЧерноморец