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"Кривбасс" одолел "Черноморец" на старте Премьер-лиги

Фото: Егор Твердохлиб только что забил первый мяч сезона 2024/25 (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" минимально обыграл "Черноморец" из Одессы в первом туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Кривбасс" – "Черноморец" – 1:0

Гол: Твердохлиб, 6

 

Подопечные Юрия Вернидуба с первых минут завладели инициативой. Последствий долго ждать не пришлось. Уже после пятого оборота секундной стрелки криворожцы вышли вперед – Кузык подал с правого фланга, а Твердохлиб головой замкнул дальнюю штангу.

"Кривбасс" продолжил нагнетать ситуацию у ворот "моряков". Вот Аду из центра штрафной пробил в руки Рудько, а вскоре Твердохлиб выстрелом в касание не попал в ворота. "Черноморец" огрызнулся перед перерывом – Хобленко головой сотряс перекладину.

Во второй половине команда Вернидуба продолжила играть первым номером. Имели криворожцы и несколько возможностей удвоить преимущество. В частности, Дибанго после прострела Аду отправил мяч выше ворот из пределов штрафной, а По пробил над перекладиной с дистанции.

На финальном отрезке в обороне не отсиживались ни "Кривбасс", ни "Черноморец". Однако изменить цифры на табло ни одной из команд не удалось. Криворожцы одержали прогнозируемую победу, а "моряки" после кадровой революции даже могут быть довольны только одним пропущенным мячом.

К слову, ранее "Верес" сыграл вничью с "Карпатами" на домашней арене.

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