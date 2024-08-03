УПЛ: "Верес" відкрив сезон нульовою нічиєю з "Карпатами"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Верес" – "Карпати" – 0:0

Вилучення: Костенко, 89 (К, друга жовта картка)

Господарі в дебюті зустрічі виглядали активніше. У стартові півгодини підопічні Олега Шандрука змарнували кілька нагод забити. Дахновський двічі ударами зі середньої дистанції змусив попрацювати Кемкіна. Натомість Мрвальєвіч пробив вище воріт.

Львів'яни виглядали невпевнено. "Зелено-білі" нечасто загострювали ситуацію біля володінь Кожухара, зрідка покладаючись на дальні удари. Зате "Верес" перед перервою не реалізував стовідсотковий момент – удар Мрвальєвіча під поперечину дивом витягнув кіпер.

На 65-й хвилині рівняни не використали ще один шанс. Блискавичний випад господарів завершився передачею Степанюка на Яго, але бразилець з вигідної позиції пробив вище воріт. "Карпати" відповіли на 76-й – Полегенько зі штрафного відправив м'яч повз стійку.

На фінальний штурм жодна з команд так і не наважилася. Не змінило такий перебіг подій навіть вилучення львів'янина Костенка за другий "гірчичник". Зрештою, матч завершився нулями.