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"Кривбас" втратив очки з новачком УПЛ

Фото: Криворіжці не змогли дотиснути "козаків" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" розписав нічию з петровським "Інгульцем" у 4-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Кривбас" – "Інгулець" – 1:1

Голи: Кожушко, 40 – П'ятов, 6

 

Перші хвилини минули під контролем господарів. Однак, на 6-й хвилині несподівано в рахунку повели "козаки". П'ятов опинився з м'ячем ліворуч у штрафному майданчику, де його спробу пробити лівою заблокували. Утім, він правою ногою поклав у дальню дев'ятку.

Ледь не подвоїв перевагу "Інгульця" Малиш, але з його ударом упорався Кліщук. У відповідь По низом пробив у ближній кут із меж штрафного – Паламарчук зумів парирувати. Згодом кіпера не зміг переграти головою Кожушко, а наступний його постріл воротар перевів у стійку.

"Кривбас" продовжив тиснути. Могли забивати той же По (двічі) та Микитишин. Зрештою, оборона петровців дала збій перед перервою. Гол криворіжців прийшов із правого флангу – По кинув у прорив Луньова, він віддав на Кожушка, який п'ятою спрямував м'яч у сітку.

На старті другої половини По розім'яв Паламарчука дальнім ударом. А за кілька хвилин воротар гостей ледь не відзначився голом. Кіпер вийшов на перехоплення і вибив м'яч подалі так, що Кліщук із великими труднощами перевів сферу з-під поперечини!

Підопічні Юрія Вернидуба виглядали в атаках цікавіше. Ось Бандейра поцілив у сітку зі зовнішнього боку, а згодом Кожушко програв очну дуель з Паламарчуком. Натомість Хомченовський під завісу зустрічі не зміг переграти воротаря "Інгульця" після кутового, а постріл Дібанго той витягнув із-під поперечини.

Петровці зуміли втримати нічийний рахунок. Із втратою очок "Кривбас" зумів піднятися на 3-тє місце в турнірній таблиці УПЛ (7 очок). Натомість "Інгулець" залишився в середині пелотону (3 пункти).

До слова, напередодні "Шахтар" несподівано програв "Олександрії" битву лідерів УПЛ.

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