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"Кривбасс" потерял очки с новичком УПЛ

Фото: Криворожцы не смогли дожать "козаков" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" расписал ничью с петровским "Ингульцем" в 4-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Кривбасс" – "Ингулец" – 1:1

Голы: Кожушко, 40 – Пятов, 6

 

Первые минуты прошли под контролем хозяев. Однако на 6-й минуте неожиданно в счете повели "козаки". Пятов оказался с мячом слева в штрафной площадке, где его попытку пробить левой заблокировали. Впрочем, правой ногой он уложил в дальнюю девятку.

Едва не удвоил преимущество "Ингульца" Малыш, но с его ударом справился Клищук. В ответ По низом пробил в ближний угол из пределов штрафной – Паламарчук сумел парировать. Впоследствии кипера не смог переиграть головой Кожушко, а последующий его выстрел вратарь перевел в штангу.

"Кривбасс" продолжил давить. Могли забивать тот же По (дважды) и Микитишин. В конце концов оборона петровцев дала сбой перед перерывом. Гол криворожцев пришел с правого фланга – По бросил в прорыв Лунева, он отдал на Кожушко, который пятой отправил мяч в сетку.

На старте второй половины По размял Паламарчука дальним ударом. А через несколько минут вратарь гостей едва не отличился голом. Кипер вышел на перехват и выбил мяч подальше так, что Клищук с большим трудом перевел сферу из-под перекладины!

Подопечные Юрия Вернидуба выглядели в атаках поинтереснее. Вот Бандейра попал в сетку с внешней стороны, а затем Кожушко проиграл очную дуэль с Паламарчуком. Хомченовский же под занавес встречи не смог переиграть вратаря "Ингульца" после углового, а выстрел Дибанго тот вытащил из-под перекладины.

Петровцы сумели удержать ничейный счет. С потерей очков "Кривбасс" сумел подняться на 3-е место в турнирной таблице УПЛ (7 очков). В свою очередь "Ингулец" остался в середине пелотона (3 пункта).

К слову, накануне "Шахтер" неожиданно проиграл "Александрии" битву лидеров УПЛ.

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