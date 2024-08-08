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"Кривбас" – "Вікторія": де дивитися і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Фото: Криворіжці перед одним із літніх спарингів (fckryvbas.com)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" прийме "Вікторію" з чеського Пльзеня в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи на словацькій землі.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Кривбас" – "Вікторія" відбудеться 8 серпня у Кошице. Поєдинок прийме стадіон Kosicka futbalova arena. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

Де дивитися матч "Кривбас" – "Вікторія"

У прямому ефірі поєдинок ексклюзивно покаже УПЛ ТБ. Телеканал елітного футбольного дивізіону доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та Omega TV. Канал транслюють оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Прогноз букмекерів на матч "Кривбас" – "Вікторія"

Фахівці букмекерської контори Favbet обрали чеський гранд однозначним фаворитом першого поєдинку. Коефіцієнт на перемогу "Вікторії" склав 1,70. Натомість на потенційний успіх криворіжців приймають ставки з кефом 5,00. Навіть нічия стала вірогіднішою з балом 4,10.

 

 

Смілива ставка на мінімальну перемогу команди Юрія Вернидуба збільшить виграш у 13,5 разів. Любителі відкритого футболу можуть закластися на голи обох команд у кожному з таймів із перспективним кефом 11,00. Імовірність автоголу оцінили хорошим балом 7,50.

Орієнтовні склади на матч "Кривбас" – "Вікторія"

"Кривбас": Кліщук – Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго – Вакулко – Кузик, Твердохліб, Соса, Хомченовський – Аду

"Вікторія": Тврдонь – Две, Гранач, Ємелка – Копіц, Калвах, Черв, Гавел – Шульц – Видра, Рікардінью

 

Переможець протистояння позмагається за вихід в основну сітку турніру. У плей-офф кваліфікації Ліги Європи на на сильнішого в парі команди Вернидуба та "Вікторії" чекатиме шотландський "Хартс". Матч цієї стадії другого за рангом єврокубка зіграють 22 серпня і 29 серпня.

До слова, раніше "Кривбас" мінімально переграв "Чорноморець" на старті УПЛ.

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