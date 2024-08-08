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"Кривбасс" – "Виктория": где смотреть и прогноз на матч Лиги чемпионов

Фото: Криворожцы перед одним из летних спаррингов (fckryvbas.com)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" примет "Викторию" из чешского Пльзеня в третьем квалификационном раунде Лиги Европы на словацкой земле.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч "Кривбасс" – "Виктория" состоится 8 августа в Кошице. Поединок примет стадион Kosicka futbalova arena. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

Где смотреть матч "Кривбасс" – "Виктория"

В прямом эфире поединок эксклюзивно покажет УПЛ TV. Телеканал элитного футбольного дивизиона доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и Omega TV. Канал транслируют оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Прогноз букмекеров на матч "Кривбасс" – "Виктория"

Специалисты букмекерской конторы Favbet выбрали чешский гранд однозначным фаворитом первого поединка. Коэффициент на победу "Виктории" составил 1,70. На потенциальный же успех криворожцев принимают ставки с кэфом 5,00. Даже ничья стала вероятнее с баллом 4,10.

 

 

Смелая ставка на минимальную победу команды Юрия Вернидуба увеличит выигрыш в 13,5 раз. Любители открытого футбола могут заложиться на голы обеих команд в каждом тайме с перспективным кэфом 11,00. Вероятность автогола оценили хорошим баллом в 7,50.

Ориентировочные составы на матч "Кривбасс" – "Виктория"

"Кривбасс": Клищук – Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго – Вакулко – Кузык, Твердохлиб, Соса, Хомченовский – Аду

"Виктория": Тврдонь – Две, Гранач, Емелка – Копиц, Калвах, Черв, Гавел – Шульц – Выдра, Рикардиньо

 

Победитель противостояния сразится за выход в основную сетку турнира. В плей-офф квалификации Лиги Европы на сильнейшего в паре команды Вернидуба и "Виктории" ждет шотландский "Хартс". Матч этой стадии второго по рангу еврокубка сыграют 22 августа и 29 августа.

К слову, ранее "Кривбасс" минимально обыграл "Черноморец" на старте УПЛ.

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