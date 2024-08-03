"Кривбас" здолав "Чорноморець" на старті Прем'єр-ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Кривбас" – "Чорноморець" – 1:0

Гол: Твердохліб, 6

Підопічні Юрія Вернидуба з перших хвилин заволоділи ініціативою. Наслідки довго чекати не довелося. Уже після п'ятого оберта секундної стрілки криворіжці вийшли вперед – Кузик подав із правого флангу, а Твердохліб головою замкнув дальню стійку.

"Кривбас" продовжив нагнітати ситуацію біля воріт "моряків". Ось Аду з центру штрафного пробив у руки Рудьку, а згодом Твердохліб пострілом у дотик не поцілив у рамку воріт. "Чорноморець" огризнувся перед перервою – Хобленко головою влучив у поперечину.

У другій половині команда Вернидуба продовжила грати першим номером. Мали криворіжці й кілька нагод подвоїти перевагу. Зокрема, Дібанго після простріл Аду відправив м'яч вище воріт із меж штрафного, а По пробив над поперечиною з дистанції.

На фінальному відрізку в обороні не відсиджувалися ні "Кривбас", ні "Чорноморець". Утім, змінити цифри на табло жодній з команд не вдалося. Криворіжці здобули прогнозовану перемогу, а "моряки" після кадрової революції навіть можуть бути задоволені лише одним пропущеним м'ячем.