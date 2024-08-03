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"Кривбас" здолав "Чорноморець" на старті Прем'єр-ліги

Кривий Ріг, Субота 03 серпня 2024 19:58
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"Кривбас" здолав "Чорноморець" на старті Прем'єр-ліги Фото: Єгор Твердохліб щойно забив перший м'яч сезону 2024/25 (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" мінімально переграв "Чорноморець" з Одеси в першому турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Кривбас" – "Чорноморець" – 1:0

Гол: Твердохліб, 6

Підопічні Юрія Вернидуба з перших хвилин заволоділи ініціативою. Наслідки довго чекати не довелося. Уже після п'ятого оберта секундної стрілки криворіжці вийшли вперед – Кузик подав із правого флангу, а Твердохліб головою замкнув дальню стійку.

"Кривбас" продовжив нагнітати ситуацію біля воріт "моряків". Ось Аду з центру штрафного пробив у руки Рудьку, а згодом Твердохліб пострілом у дотик не поцілив у рамку воріт. "Чорноморець" огризнувся перед перервою – Хобленко головою влучив у поперечину.

У другій половині команда Вернидуба продовжила грати першим номером. Мали криворіжці й кілька нагод подвоїти перевагу. Зокрема, Дібанго після простріл Аду відправив м'яч вище воріт із меж штрафного, а По пробив над поперечиною з дистанції.

На фінальному відрізку в обороні не відсиджувалися ні "Кривбас", ні "Чорноморець". Утім, змінити цифри на табло жодній з команд не вдалося. Криворіжці здобули прогнозовану перемогу, а "моряки" після кадрової революції навіть можуть бути задоволені лише одним пропущеним м'ячем.

До слова, раніше "Верес" зіграв унічию з "Карпатами" на домашній арені.

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