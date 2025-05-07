"Кривбас" розбив "Лівий Берег" у відкладеному матчі УПЛ та ввірвався в зону єврокубків

УПЛ, 21-й тур

"Кривбас" – "Лівий Берег" – 4:0

Голи: Кузик, 27, Твердохліб, 47, 90, Соса, 69

Як пройшла гра

Поєдинок мав відбутися і навіть розпочався ще 15 березня. Але тоді в Дніпропетровський області повітряні тривоги декілька разів оголошувалися перед запланованим початком матчу, а потім – ще двічі. У підсумку команди встигли провести розминку та зіграти менше двох хвилин. Гру було перенесено.

У дограванні підопічні Юрія Вернидуба особливих проблем не мали. До перерви рахунок відкрив Кузик, скориставшись розрізним пасом у штрафний від Микитишина.

А в другій половині господарі просто розібрали столичний колектив. Спочатку Твердохліб після пасу Соси одразу пробив по воротах з гострого кута: м'яч описав дугу, перелетів голкіпера гостей Механіва та опустився за лінією воріт.

Потім сам Соса скористався помилкою захисників "лелек" та з лінії штрафного пробив у притирку зі стійкою. А на останній хвилині Твердохліб оформив дубль після слаломного проходу до воріт суперників.

Забивши два голи, півзахисник криворіжців з 13-ма м'ячами піднявся на другу сходинку в списку найкращих бомбардирів чемпіонату. Він поступається лише динамівцю Владиславу Ванату, на рахунку якого 17 точних пострілів.

Що означає перемога "Кривбаса"

Це було останнє догравання в УПЛ. Тож тепер таблиця набула чіткого вигляду: у всіх команд рівна кількість зустрічей (по 27) і вже нема ніяких гіпотетичних очок у "матчах в запасі".

"Кривбас" набрав 43 пункти та зрівнявся за набраними балами з житомирським "Поліссям" і львівськими "Карпатами". А за додатковими показниками – випередив їх і піднявся в таблиці на четверту сходинку. Нагадаємо, що вона дає право участі в єврокубках наступного сезону.

Отже боротьба за цей привілей загострилась і три команди в трьох турах, що залишились, поведуть відчайдушну суперечку за потрапляння на континентальну арену.

Цікаво, що в останньому, 30-му турі "Полісся" та "Кривбас" зустрінуться в очному поєдинку в Житомирі. Цілком можливо, що цей матч стане своєрідним фіналом за 4-те місце та путівку до Ліги конференцій.

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Якщо нинішнє положення команд залишиться після фінішу сезону, ми матимемо такий розклад:

"Динамо" – Ліга чемпіонів

– Ліга чемпіонів "Олександрія" – Ліга Європи

– Ліга Європи "Шахтар" – Ліга конференцій

– Ліга конференцій "Кривбас" – Ліга конференцій

Але багато шо залежатиме і від фіналу Кубка України, в якому 14 травня в Житомирі зіграють "Шахтар" з "Динамо".

Перемога киян, за умови, що вони стануть чемпіонами, нічого у вище згаданих розкладах не змінять. А от "Шахтар" успіхом у Кубку здобуде собі місце в Лізі Європи. І тоді інші команди (окрім чемпіона) задовольняться стартом в Лізі конференцій.