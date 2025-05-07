"Кривбас" розбив "Лівий Берег" у відкладеному матчі УПЛ та ввірвався в зону єврокубків

Криворізький "Кривбас" розгромно переміг столичний "Лівий Берег" у дограванні матчу 21-го туру української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
УПЛ, 21-й тур
"Кривбас" – "Лівий Берег" – 4:0
Голи: Кузик, 27, Твердохліб, 47, 90, Соса, 69
Поєдинок мав відбутися і навіть розпочався ще 15 березня. Але тоді в Дніпропетровський області повітряні тривоги декілька разів оголошувалися перед запланованим початком матчу, а потім – ще двічі. У підсумку команди встигли провести розминку та зіграти менше двох хвилин. Гру було перенесено.
У дограванні підопічні Юрія Вернидуба особливих проблем не мали. До перерви рахунок відкрив Кузик, скориставшись розрізним пасом у штрафний від Микитишина.
А в другій половині господарі просто розібрали столичний колектив. Спочатку Твердохліб після пасу Соси одразу пробив по воротах з гострого кута: м'яч описав дугу, перелетів голкіпера гостей Механіва та опустився за лінією воріт.
Потім сам Соса скористався помилкою захисників "лелек" та з лінії штрафного пробив у притирку зі стійкою. А на останній хвилині Твердохліб оформив дубль після слаломного проходу до воріт суперників.
Забивши два голи, півзахисник криворіжців з 13-ма м'ячами піднявся на другу сходинку в списку найкращих бомбардирів чемпіонату. Він поступається лише динамівцю Владиславу Ванату, на рахунку якого 17 точних пострілів.
Це було останнє догравання в УПЛ. Тож тепер таблиця набула чіткого вигляду: у всіх команд рівна кількість зустрічей (по 27) і вже нема ніяких гіпотетичних очок у "матчах в запасі".
"Кривбас" набрав 43 пункти та зрівнявся за набраними балами з житомирським "Поліссям" і львівськими "Карпатами". А за додатковими показниками – випередив їх і піднявся в таблиці на четверту сходинку. Нагадаємо, що вона дає право участі в єврокубках наступного сезону.
Отже боротьба за цей привілей загострилась і три команди в трьох турах, що залишились, поведуть відчайдушну суперечку за потрапляння на континентальну арену.
Цікаво, що в останньому, 30-му турі "Полісся" та "Кривбас" зустрінуться в очному поєдинку в Житомирі. Цілком можливо, що цей матч стане своєрідним фіналом за 4-те місце та путівку до Ліги конференцій.
Якщо нинішнє положення команд залишиться після фінішу сезону, ми матимемо такий розклад:
Але багато шо залежатиме і від фіналу Кубка України, в якому 14 травня в Житомирі зіграють "Шахтар" з "Динамо".
Перемога киян, за умови, що вони стануть чемпіонами, нічого у вище згаданих розкладах не змінять. А от "Шахтар" успіхом у Кубку здобуде собі місце в Лізі Європи. І тоді інші команди (окрім чемпіона) задовольняться стартом в Лізі конференцій.
Раніше "Динамо" підписало колумбійського вінгера, що вигравав Юнацьку лігу УЕФА та проходив через кримінальну справу.
А автор переможного дубля та тренер претендентів на "золото" стали найкращими в 27 турі УПЛ.