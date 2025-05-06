Автор переможного дубля та тренер претендентів на "золото" – найкращі в 27 турі УПЛ

Українська Прем'єр-ліга за підсумками чергового туру віддала призи найкращим гравцю та тренеру – представникам львівських "Карпат" та "Олександрії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Ротань і Чачуа – герої туру

Найкращим тренером 27-го туру експерти, серед яких і представник РБК-Україна, визнали наставника "Олександрії" Руслана Ротаня. Його підопічні в центральному матчі туру на виїзді перемогли житомирське "Полісся" (2:1). Екс-наставник олімпійської збірної України випередив Сергія Шищенка ("Оболонь") та Владислава Лупашка ("Карпати").

Руслан Ротань (фото: ФК "Олександрія")

Дуже висока щільність спостерігалась у заочному спорі за звання найкращого гравця 27-го туру. У підсумку ним став півзахисник "Карпат" Амбросій Чачуа, який відзначився двома голами у матчі з "Лівим Берегом" (3:2). Львів'янин на 10 балів (150:140) випередив Теді Цару з "Олександрії", в активі якого – гол плюс пас у ворота "Полісся".

До топ-5 рейтингу найкращих гравців також увійшли: Невертон ("Шахтар"), Микола Шапаренко ("Динамо"), Іван Калюжний ("Олександрія") та Денис Марченко ("Оболонь"). Двоє останніх набрали однакову кількість балів і розділили 5-е місце.

Домінування "Оболоні" в символічній збірній

До символічної збірної 27-го туру увійшли представники шести клубів. Найбільше представництво – у "Оболоні", яка на виїзді переграла рівненський "Верес" (2:0). До команди туру включили одразу чотирьох виконавців столичного клубу.

Символічна збірна в схемі 4-3-3 має такий вигляд: Марченко ("Оболонь") – Ільїн, Приймак (обидва – "Оболонь"), Горін ("Рух"), Дубінчак ("Динамо") – Калюжний ("Олександрія"), Чачуа ("Карпати"), Бондаренко («Шахтар») – Невертон ("Шахтар"), Цара ("Олександрія"), Тарануха ("Оболонь").

Загалом експерти згадували 17 футболістів та 6 тренерів на звання героїв 27-го туру. А також 59 кандидатів до символічної збірної.