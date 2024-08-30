"Кривбас" пропустив три голи за три хвилини і вилетів з єврокубків

У матчі-відповіді, що відбувся 29 серпня, іспанський клуб переміг з рахунком 3:0.

Доля поєдинку була вирішена наприкінці першого тайму. Криворізький клуб "примудрився" пропустити три голи за три хвилини.

На 40-й хвилині Айтор Руїбаль відкрив рахунок, вже за хвилину Абде Еззальзулі подвоїв перевагу клубу із Севільї, а на 43-й той же Еззальзулі оформив дубль, поставивши, по суті, крапку у поєдинку.

Нагадаємо, що в першому матчі "Бетіс" здолав український клуб з рахунком 2:0.

Таким чином, результат двоматчевого протистояння - 5:0 на користь підопічних Мануеля Пеллегріні. Команда ж Юрія Вернидуба завершила свій цьогорічний єврокубковий шлях та зосередиться на УПЛ та Кубку України.

Після вильоту "Кривбаса" з Ліги конференцій, Україна залишилася без ще одного представника в єврокубках.

Восени нашу країну на європейській арені представлятимуть лише донецький "Шахтар", який вже дізнався суперників по групі Ліги чемпіонів, і київське "Динамо" - підопічні Олександра Шовковського зіграють у другому за престижністю турнірі - Лізі Європи.