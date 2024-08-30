"Кривбас" пропустив три голи за три хвилини і вилетів з єврокубків

"Кривбас" програв "Бетісу" у рамках раунду плей-оф раунду кваліфікації Ліги конференцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
У матчі-відповіді, що відбувся 29 серпня, іспанський клуб переміг з рахунком 3:0.
Доля поєдинку була вирішена наприкінці першого тайму. Криворізький клуб "примудрився" пропустити три голи за три хвилини.
На 40-й хвилині Айтор Руїбаль відкрив рахунок, вже за хвилину Абде Еззальзулі подвоїв перевагу клубу із Севільї, а на 43-й той же Еззальзулі оформив дубль, поставивши, по суті, крапку у поєдинку.
Нагадаємо, що в першому матчі "Бетіс" здолав український клуб з рахунком 2:0.
Таким чином, результат двоматчевого протистояння - 5:0 на користь підопічних Мануеля Пеллегріні. Команда ж Юрія Вернидуба завершила свій цьогорічний єврокубковий шлях та зосередиться на УПЛ та Кубку України.
Після вильоту "Кривбаса" з Ліги конференцій, Україна залишилася без ще одного представника в єврокубках.
Восени нашу країну на європейській арені представлятимуть лише донецький "Шахтар", який вже дізнався суперників по групі Ліги чемпіонів, і київське "Динамо" - підопічні Олександра Шовковського зіграють у другому за престижністю турнірі - Лізі Європи.
Раніше ми писали, що у 4-му турі Чемпіонату України "Кривбас" втратив очки з новачком УПЛ.
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