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"Кривбасс" пропустил три гола за три минуты и вылетел из еврокубков

"Бетис" разгромил "Кривбасс" в плей-офф Лиги конференций (фото: fckryvbas.com)
Автор: Дмитрий Войналович

"Кривбасс" проиграл "Бетису" в рамках раунда плей-офф раунда квалификации Лиги конференций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход поединка.

В ответном матче, состоявшемся 29 августа, испанский клуб победил со счетом 3:0.

Судьба поединка была решена в конце первого тайма. Криворожский клуб "умудрился" пропустить три гола за три минуты.

На 40-й минуте Айтор Руибаль открыл счет, уже через минуту Абде Эззальзули удвоил преимущество клуба из Севильи, а на 43-й той же Эззальзули оформил дубль, поставив по сути точку в поединке.

Напомним, что в первом матче "Бетис" одолел украинский клуб со счетом 2:0.

Таким образом, результат двухматчевого противостояния - 5:0 в пользу подопечных Мануэля Пеллегрини. Команда же Юрия Вернидуба завершила свой еврокубковый путь в этом году и сосредоточится на УПЛ и Кубке Украины.

После вылета "Кривбасса" из Лиги конференций, Украина осталась без еще одного представителя в еврокубках.

Осенью нашу страну на европейской арене будут представлять только донецкий "Шахтер", уже узнавший соперников по группе Лиги чемпионов, и киевское "Динамо" - подопечные Александра Шовковского сыграют во втором по престижности турнире - Лиге Европы.

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