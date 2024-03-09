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"Кривбас" з перемогою над "Оболонню" наздогнав "Шахтар" нагорі Прем'єр-ліги

Фото: Криворіжці переграли "пивоварів" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" мінімально здолав "Оболонь" з Києва в 20-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 20-й тур

"Кривбас" – "Оболонь" – 1:0

Гол: Кузик, 57

 

 

На правах господарів криворіжці взялися атакувати з перших хвилин. У дебюті Соса пробив вище воріт після передачі Бандейри. Згодом Прінс ледь не впіймав кіпера "пивоварів" Федорівського на помилці, але м'яч після відскока не полетів у бік рамки воріт.

У середині тайму команди обмінялися моментами. Той же Прінс у межах штрафного прийняв м'яч на груди після закидання Луньова з глибини та розім'яв воротаря ударом у кут. Натомість Вишневський з другого поверху не зміг переграти Кліщука після навісу Мединського.

На старті другої половини матч ненадовго перервала повітряна тривога. Після вимушеної паузи небезпеку створила "Оболонь" – Черненко наважився на дальній удар, але Кліщук упіймав під поперечиною. У відповідь "Кривбас" забив, коли Кузик із розвороту замкнув простріл Бандейри.

"Пивовари" отямилися хвилин за 15. Спершу Лук'янчук пробив повз ворота головою після подачі зі штрафного. Далі змусив попрацювати Кліщука Краснопір, який завдав удару з меж карної зони, отримавши передачу Черненка. Та команда Юрія Вернидуба таки залишила ворота сухими.

"Кривбас" завдяки перемозі наздогнав "Шахтар" у лідерах чемпіонату. Обидві команди мають по 40 очок. Щоправда, "гірники" мають два поєдинки в запасі. Натомість "Оболонь" іде на 14-й сходинці (15 пунктів).

До слова, напередодні "Шахтар" із дублем Кевіна переміг "Колос" у вольовому стилі.

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