"Кривбас" із хет-триком українця здолав "Полісся" і став четвертим у Прем'єр-лізі

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Кривбас" – "Полісся" – 3:1

Голи: Твердохліб, 11, 73, 86 – Гуцуляк, 63

"Поліські вовки" активніше розпочали матч. Уже на 1-й хвилині двічі в гру вступив кіпер криворіжців Маханьков. Спершу він парирував удар Венделла в ближній кут, а потім і добивання від Лєднєва. Ще за кілька хвилин бразильський нападник головою пробив над воротами.

Утім, "Кривбас" швидко перехопив ініціативу. Підопічні Юрія Вернидуба почали перевантажувати фланги оборони житомирян. Тиск господарів приніс плоди на 11-й хвилині – після вкидання з-за бокової м'ячем заволодів Твердохліб і в два дотики влучив у дальній з рикошетом.

До кінця першої половини "Кривбас" виглядав переконливіше. Зокрема, закріпити перевагу криворіжців могли Соса, Кузик і Шевченко. Проте, двічі дива реакції продемонстрував Волинець, а в третьому епізоді юний вихованець господарів добив м'яч у сітку з офсайду.

Зі стартом другої половини "Полісся" спробувало перейти в контрнаступ. Наміри житомирян втілилися в життя на 63-й хвилині. Після розіграшу стандарту м'яч помандрував штрафним майданчиком криворіжців, допоки Гуцуляк із центральної зони в дотик не поклав від стійки.

Та далі справжнім героєм поєдинку став Твердохліб. Колишній лідер "Миная" заби ще двічі та оформив хет-трик. Спершу хавбек перед воротами замкнув під поперечину простріл Микитишина. Натомість під завісу зустрічі він на дальній стійці завершив розіграш кутового та встановив остаточний результат.

"Кривбас" із перемогою обійшов "Полісся" в турнірній таблиці УПЛ. Команда Вернидуба набрала 25 очок. Житомиряни залишилися з 23-ма пунктами в активі та опустилися на 5-те місце.