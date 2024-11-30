"Кривбасс" с хет-триком украинца одолел "Полесье" и стал четвертым в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Кривбасс" – "Полесье" – 3:1

Голы: Твердохлиб, 11, 73, 86 – Гуцуляк, 63

"Полесские волки" активнее приступили к матчу. Уже на 1-й минуте дважды в игру вступил кипер криворожцев Маханьков. Сначала он парировал удар Венделла в ближний угол, а затем и добивание от Леднева. Еще через несколько минут бразильский нападающий головой пробил выше ворот.

Впрочем, "Кривбасс" быстро перехватил инициативу. Подопечные Юрия Вернидуба начали перегружать фланги обороны житомирян. Давление хозяев принесло плоды на 11-й минуте – после вброса из-за боковой мячом завладел Твердохлиб и в два касания попал в дальний с рикошетом.

К концу первой половины "Кривбасс" выглядел более убедительно. В частности, закрепить преимущество криворожцев могли Соса, Кузык и Шевченко. Однако, дважды чудеса реакции продемонстрировал Волынец, а в третьем эпизоде ​​юный воспитанник хозяев добил мяч в сетку из офсайда.

Со стартом второй половины "Полесье" попыталось перейти в контрнаступление. Намерения житомирян воплотились в жизнь на 63-й минуте. После розыгрыша стандарта мяч отправился путешествовать штрафной площадкой криворожцев, пока Гуцуляк из центральной зоны в касание не уложил от штанги.

Но дальше настоящим героем поединка стал Твердохлиб. Бывший лидер "Миная" забил еще дважды и оформил хет-трик. Сначала хавбек перед воротами замкнул под перекладину прострел Микитишина. Под занавес встречи он на дальней штанге завершил розыгрыш углового и установил окончательный результат.

"Кривбасс" с победой обошел "Полесье" в турнирной таблице УПЛ. Команда Вернидуба набрала 25 очков. Житомиряне остались с 23-ю пунктами в активе и опустились на 5-е место.