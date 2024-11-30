ua en ru
Сб, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

УПЛ: "Верес" несподівано переграв ЛНЗ і піднявся в топ-8 змагань

Черкаси, Субота 30 листопада 2024 14:57
UA EN RU
УПЛ: "Верес" несподівано переграв ЛНЗ і піднявся в топ-8 змагань Фото: "Насінники" зазнали домашньої поразки (facebook.com/fclnz)
Автор: Антон Федорців

Рівненський "Верес" на виїзді здобув вольову перемогу над черкаським ЛНЗ у 15-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

ЛНЗ – "Верес" – 1:2

Голи: Яшарі, 28 – Луан, 38 (пенальті), 76

У перші хвилини команди зосередилися на позиційній боротьбі. Дуелі за м'яч і зіткнення відбувалися фактично на кожному клаптику поля. Небезпечних же моментів довелося зачекати до середини тайму.

На гостроту від господарів – Ейнел пробив у голкіпера після сольного проходу – рівняни відповіли двома змарнованими нагодами. Постріл Луана з меж штрафного на кутовий перевів Кучеренко. Натомість Степанюк у метушні після стандарту не зміг проштовхнути м'яч за лінію.

На 28-й хвилині ЛНЗ повів у рахунку. Це Яшарі підхопив м'яч після помилки оборонця і переграв голкіпера в ближньому бою. Однак, "Верес" швидко прийшов до тями. Спершу Куція низовим ударом із-за меж штрафного поцілив у стійку, а в наступному епізоді Путря збив Дахновського – одинадцятиметровий реалізував Луан.

Другий тайм команди знову розпочали обережно. Зрештою, на загострення пішли підопічні Олега Шандрука. Спершу рівнянин Каплієнко з відскока пробив поруч зі стійкою, а згодом Степанюк не переграв Кучеренка після помилки воротаря. На 76-й хвилині Луан перехопив необачний пас Нонікашвілі, пішов убік від воротаря і відправив м'яч у порожні ворота – 1:2 у підсумку.

Виїзна перемога дозволила "Вересу" піднятися на 7-ме місце в турнірній таблиці УПЛ (19 очок). В активі ЛНЗ залишилося 18 пунктів. "Насінники" зазнали третьої поразки поспіль в чемпіонаті України та опустилися на 8-му сходинку.

До слова, напередодні підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верес Чемпіонат України УПЛ
NEWS
З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб
З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися