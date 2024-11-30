УПЛ: "Верес" несподівано переграв ЛНЗ і піднявся в топ-8 змагань

Рівненський "Верес" на виїзді здобув вольову перемогу над черкаським ЛНЗ у 15-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

ЛНЗ – "Верес" – 1:2

Голи: Яшарі, 28 – Луан, 38 (пенальті), 76

У перші хвилини команди зосередилися на позиційній боротьбі. Дуелі за м'яч і зіткнення відбувалися фактично на кожному клаптику поля. Небезпечних же моментів довелося зачекати до середини тайму.

На гостроту від господарів – Ейнел пробив у голкіпера після сольного проходу – рівняни відповіли двома змарнованими нагодами. Постріл Луана з меж штрафного на кутовий перевів Кучеренко. Натомість Степанюк у метушні після стандарту не зміг проштовхнути м'яч за лінію.

На 28-й хвилині ЛНЗ повів у рахунку. Це Яшарі підхопив м'яч після помилки оборонця і переграв голкіпера в ближньому бою. Однак, "Верес" швидко прийшов до тями. Спершу Куція низовим ударом із-за меж штрафного поцілив у стійку, а в наступному епізоді Путря збив Дахновського – одинадцятиметровий реалізував Луан.

Другий тайм команди знову розпочали обережно. Зрештою, на загострення пішли підопічні Олега Шандрука. Спершу рівнянин Каплієнко з відскока пробив поруч зі стійкою, а згодом Степанюк не переграв Кучеренка після помилки воротаря. На 76-й хвилині Луан перехопив необачний пас Нонікашвілі, пішов убік від воротаря і відправив м'яч у порожні ворота – 1:2 у підсумку.

Виїзна перемога дозволила "Вересу" піднятися на 7-ме місце в турнірній таблиці УПЛ (19 очок). В активі ЛНЗ залишилося 18 пунктів. "Насінники" зазнали третьої поразки поспіль в чемпіонаті України та опустилися на 8-му сходинку.