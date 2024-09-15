"Кривбас" дотиснув "Лівий Берег" у Прем'єр-лізі

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Лівий Берег" – "Кривбас" – 0:1

Гол: Задерака, 81

Господарі активніше розпочали матч, нав'язавши криворіжцям боротьбу на всіх частинах поля. Утім, "Кривбас" виявився готовим до такого розвитку подій. Підопічні Юрія Вернидуба швидко підлаштуватися під "лелек" і розпочали пошук шляхів до воріт Механіва.

До екватору першої половини голкіпери обох команд залишалися без роботи. Лише на 23-й хвилині гості організували перший реальний момент забити. Це Соса в межах штрафного отримав передачу По та пробив із розвороту повз дальню стійку.

Криворіжці притиснули "Лівий Берег" до власних воріт. Проте, попри постійне нагнітання небезпеки, наступна можливість відкрити рахунок з'явилася на початку другого тайму. Цього разу Соса головою не влучив у ближній кут після навісу Луньова.

"Лелеки" відповіли моментом Галаса, який не зміг переграти Кліщука з відскоку. Згодом Понєдєльнік розім'яв Механіва пострілом по центру воріт. А на 81-й хвилині "Кривбас" таки вийшов уперед – Кузик закинув із власної половини вперед у штрафний, де Задерака влучно пробив у ближній кут.

Хоч "Лівий Берег" і мав час відігратися, але команда Вернидуба жодного шансу киянам не надала. "Кривбас" здобув третю перемогу в сезоні та піднявся на 5-те місце в турнірній таблиці (10 очок). Натомість столичні "лелеки" залишилися в нижній половині класифікації (6 пунктів).