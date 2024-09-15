"Кривбасс" дожал "Левый Берег" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 6-й тур

"Левый Берег" – "Кривбасс" – 0:1

Гол: Задерака, 81

Хозяева активнее начали матч, навязав криворожцам борьбу на всех частях поля. Впрочем, "Кривбасс" оказался готов к такому развитию событий. Подопечные Юрия Вернидуба быстро подстроились под "аистов" и начали поиск путей к воротам Механива.

До экватора первой половины голкиперы обеих команд оставались без работы. Лишь на 23-й минуте гости организовали первый реальный момент забить. Это Соса в пределах штрафной получил передачу По и пробил с разворота мимо дальней штанги.

Криворожцы прижали "Левый Берег" к своим воротам. Однако, несмотря на постоянное нагнетание опасности, следующая возможность открыть счет появилась в начале второго тайма. На этот раз Соса головой не попал в ближний угол после навеса Лунева.

"Аисты" ответили моментом Галаса, который не смог переиграть Клищука с отскока. Вскоре Понедельник размял Механива выстрелом по центру ворот. А на 81-й минуте "Кривбасс" таки вышел вперед – Кузык забросил из собственной половины вперед в штрафную, где Задерака точно пробил в ближний угол.

Хотя "Левый Берег" и имел время отыграться, но команда Вернидуба ни одного шанса киевлянам не предоставила. "Кривбасс" одержал третью победу в сезоне и поднялся на 5-е место в турнирной таблице (10 очков). В то же время столичные "аисты" остались в нижней половине классификации (6 пунктов).