"Кривбас" безапеляційним розгромом ЛНЗ відновив сезон Прем'єр-ліги

Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур

ЛНЗ – "Кривбас" – 0:3

Голи: Іліч, 45 (пенальті), Аду, 53, Кузик, 63

Гості на правах лідера першості активніше розпочали матч. У перші хвилини головна небезпека біля воріт черкащан виникала завдяки Прінсу. Спершу він із меж штрафного замикав простріл, але впевнено зіграв голкіпер. А згодом постріл ганця заблокував Муравський.

ЛНЗ отямився після третього випаду Прінса, коли форвард відправив м'яч поруч зі стійкою. У відповідь Хобленко небезпечно пробив після розвороту, протиснувши оборонця – Кліщук не без труднощів перевів м'яч на кутовий.

Коли ж здавалося, що на перерву команди підуть з нулями на табло, "Кривбас" отримав право на одинадцятиметровий. Пенальті рефері призначила після перегляду відеоповтору, помітивши гру рукою в Шестакова. До позначки підійшов Іліч і впевнено вивів криворіжців вперед.

На старті другої половини команди обмінялися змарнованими нагодами. Стецьков непогано вдарив після розіграшу гостями штрафного, та м'яч розминувся з воротами. Натомість хавбек ЛНЗ Бар із лінії штрафного відправив сферу за лічені сантиметри від стійки.

Цей епізод змусив "Кривбас" заграти активніша. Як наслідок, упродовж десяти хвилин команда Юрія Вернидуба відзначилася двічі. Спершу Аду зіграв на перехопленні, пройшов до штрафного, хитнув оборонця і технічно поклав м'яч у кут. А на 63-й хвилині справжній шедевр виконав Кузик. Він прийняв м'яч перед штрафним і фантастичним пострілом лівою зняв павутину з дальньої дев'ятки – 0:3.

Від такого подвійного удару ЛНЗ вже не зміг прийти до тями. "Кривбас" здобув першу перемогу після зимової паузи та залишиться лідером Прем'єр-ліги після 18-го туру. Криворіжці набрали 37 очок. Підопічні Олега Дулуба поки залишилися на 10-й сходинці (20 пунктів).