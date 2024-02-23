"Кривбасс" безапелляционным разгромом ЛНЗ возобновил сезон Премьер-лиги

Украина, Премьер-лига, 18-й тур

ЛНЗ – "Кривбасс" – 0:3

Голы: Илич, 45 (пенальти), Аду, 53, Кузык, 63

Гости на правах лидера первенства активнее начали матч. В первые минуты главная опасность у ворот черкасчан возникала благодаря Принсу. Сначала он из пределов штрафной замыкал прострел, но уверенно сыграл голкипер. А потом выстрел ганца заблокировал Муравский.

ЛНЗ пришел в себя после третьего выпада Принса, когда форвард отправил мяч рядом со штангой. В ответ Хобленко опасно пробил после разворота, продавив защитника – Клищук не без труда перевел мяч на угловой.

Когда казалось, что на перерыв команды уйдут с нулями на табло, "Кривбасс" получил право на одиннадцатиметровый. Пенальти рефери назначила после просмотра видеоповтора, заметив игру рукой у Шестакова. К отметке подошел Илич и уверенно вывел криворожцев вперед.

На старте второй половины команды обменялись упущенными возможностями. Стецьков неплохо ударил после розыгрыша гостями штрафного, но мяч разминулся с воротами. В свою очередь хавбек ЛНЗ Бар с линии штрафной отправил сферу в считанных сантиметрах от штанги.

Этот эпизод заставил "Кривбасс" заиграть более активно. Как следствие, в течение десяти минут команда Юрия Вернидуба отличилась дважды. Сначала Аду сыграл на перехвате, прошел к штрафной, качнул защитника и технично уложил мяч в угол. А на 63-й минуте настоящий шедевр исполнил Кузык. Он принял мяч перед штрафной и фантастическим выстрелом левой снял паутину с дальней девятки – 0:3.

От такого двойного удара ЛНЗ уже не смог оправиться. "Кривбасс" одержал первую победу после зимней паузы и останется лидером Премьер-лиги после 18-го тура. Криворожцы набрали 37 очков. Подопечные Олега Дулуба пока остались на 10-й строчке (20 пунктов).