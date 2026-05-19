"Криваві чипи" в ракетах РФ: техногіганти США не хочуть платити за позовами українців

Справу зараз розглядає окружний суд у Далласі, штат Техас, а відповідачами є чотири великих та відомих компанії: Texas Instruments (TI), Intel, Advanced Micro Devices (AMD) та Mouser Electronics, що є одними з ключових на ринку напівпровідників.

Українці подали позови до американського суду через втрату рідних або отримані поранення під час атак на дитячі майданчики та лікарні. Також серед позивачів є постраждали мешканці шкільного гуртожитку. Адвокати стверджують, що в російській зброї знайшли компоненти саме цих брендів.

Позивачі наполягають на відповідальності виробників й вважають, що компанії продавали техніку третім особам. Ці посередники, своєю чергою, передавали її агресору. Фірми нібито знали про такі ризики або мали їх передбачити.

Чипи наші, але ми не планували атаки

Юристи корпорацій вимагають закрити справу, адже називають вимоги українців безпрецедентними. На їхню думку, американські заводи не можуть відповідати за іноземні війни й суд вже відхилив деякі позови, в тому числі через строк позовної давності.

"Ці позови просять суд зробити щось по суті безпрецедентне в американському деліктному праві: притягнути американських виробників до відповідальності за іноземні військові операції, у плануванні чи виконанні яких вони не брали участі. Компанії США не несуть відповідальності за атаки РФ, а позивачі не можуть використовувати законодавство Техасу для приватного забезпечення виконання федеральних законів про експортний контроль та зовнішню політику", - йдеться у пояснені відповідачів.

Компанії висловили "глибоке співчуття жертвам", проте вони наголосили, що громадяни України не мають права шукати справедливості саме в судах США через авіаудари. Це питання зовнішньої політики, а не приватних позовів.

Деліктне законодавство (право) - це сукупність правових норм, які регулюють позадоговірні зобов'язання щодо відшкодування майнової або моральної шкоди, завданої однією особою іншій. Воно захищає особисті немайнові та майнові права громадян і організацій.

Чипи купили ще до санкцій

В цілому, техногіганти найняли цілу армію відомих у Техасі та США адвокатів, щоб відстояти свої інтереси й не бути визнаними винними в постачанні чипів та мікросхем до РФ, і, як результат, не сплачувати компенсацію жертвам з України.

Захист стверджує, що Росія мала доступ до багатьох компонентів законно. Це відбувалося до запровадження жорстких санкцій у 2022 році. Також адвокати наголосили, що напівпровідники виробляють сотні компаній по всьому світу.

Крім того, в аргументах адвокатів техногігантів стверджується, що українські позивачі не надали конкретних фактів: не вказали, які саме деталі були в конкретній ракеті.

Ще один аргумент - строки давності. Техногіганти вважають, що українці запізнилися з подачею документів.

Що кажуть адвокати українців

Адвокати українців порівняли справу з іншими випадками шкоди. На їхню думку, деліктне право працює однаково. Це стосується й опіоїдної кризи, і навіть укусу собаки. Якщо виробник ігнорував "тривожні сигнали", він має відповісти.

Представники позивачів заявили наступне:

"У звинуваченнях позивачів немає нічого безпрецедентного: деліктне законодавство зазвичай притягує відповідачів до відповідальності за передбачувану шкоду, заподіяну передбачуваним позивачам, незалежно від того, чи є неправомірна поведінка такою ж простою, як укус собаки, чи такою складною, як розпалювання опіоїдної залежності шляхом ігнорування тривожних сигналів щодо кінцевих споживачів".

Щодо строків давності українська сторона теж має пояснення. Вони дізналися про походження чіпів лише у вересні 2024 року. До цього компанії нібито робили неправдиві заяви. Шахрайське приховування інформації позбавляє захист права посилатися на терміни.