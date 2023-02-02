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Критикував позицію щодо України. Угорщина звинуватила посла США у втручанні у внутрішні справи

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Будапешт, Четвер 02 лютого 2023 23:28
Критикував позицію щодо України. Угорщина звинуватила посла США у втручанні у внутрішні справи Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (flickr.by/USDepartment.of.State)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив посла США в Будапешті Девіда Прессмана у спробі втручання у внутрішні справи на тлі дипломатичного розколу між двома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

У Будапешті міністр закордонних справ Петер Сійярто розкритикував коментарі у виданні Politico цього тижня, в яких посол назвав підхід Угорщини до війни у сусідній Україні проштовхуванням "політики, схваленої президентом Росії Володимиром Путіним".

Сійярто сказав, що "цілком не має значення, що Прессман чи будь-який інший посол думає про внутрішньополітичний процес в Угорщині, тому що це не має до нього жодного відношення".

"Не його справа втручатися у внутрішні справи Угорщини", - сказав Сійярто.

Прессман, який раніше обіймав посаду посла США в ООН з особливих політичних питань, зіткнувся із серйозними перешкодами з моменту вступу на посаду в Угорщині у серпні минулого року.

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв про те, що Захід нібито розпочав нову "Холодну війну", а Угорщина планує перебувати у добрих відносинах із конкурентами західних країн.

Тоді українське МЗС наголосило, що Орбан побічно натякнув на бажання поразки України у війні з Росією.

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