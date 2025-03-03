Критика помилок влади чи допомога ЗСУ: українці назвали пріоритети для громадськості

Решта 14% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Як зазначають соціологи, опитування було проведене в першій половині лютого 2025 року до початку перемовин представників США і Росії і, відповідно, до загострення у відносинах України і США.

"Враховуючи тиск на Україну за останній період, зараз має місце процес єднання і, скоріше за все, фокус на підтримці Сил оборони був би зараз вищий", - йдеться в повідомленні.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1000 респондентів 4-9 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.