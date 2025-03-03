Критика ошибок власти или помощь ВСУ: украинцы назвали приоритеты для общественности

Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением.

Как отмечают социологи, опрос был проведен в первой половине февраля 2025 года до начала переговоров представителей США и России и, соответственно, до обострения в отношениях Украины и США.

"Учитывая давление на Украину за последний период, сейчас имеет место процесс единения и, скорее всего, фокус на поддержке Сил обороны был бы сейчас выше", - говорится в сообщении.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1000 респондентов 4-9 февраля 2025 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.