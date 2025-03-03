ua en ru
Пн, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Критика помилок влади чи допомога ЗСУ: українці назвали пріоритети для громадськості

Україна, Понеділок 03 березня 2025 10:39
UA EN RU
Критика помилок влади чи допомога ЗСУ: українці назвали пріоритети для громадськості Фото: Українці назвали пріоритетом відсіч російській агресії
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (60%) вважають, що пріоритетом для громадськості має бути сприяння Силам оборони та відсічі російській агресії. Вважають, що пріоритетом має бути боротьба з хибними діями влади, 26% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Решта 14% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Критика помилок влади чи допомога ЗСУ: українці назвали пріоритети для громадськості

Як зазначають соціологи, опитування було проведене в першій половині лютого 2025 року до початку перемовин представників США і Росії і, відповідно, до загострення у відносинах України і США.

"Враховуючи тиск на Україну за останній період, зараз має місце процес єднання і, скоріше за все, фокус на підтримці Сил оборони був би зараз вищий", - йдеться в повідомленні.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1000 респондентів 4-9 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, на третій рік війни все більше громадян надають пріоритет свободі над безпекою. І все менше опитаних готові поступитися державі часткою своїх прав та громадянських свобод.

За даними опитування, заради особистої свободи та гарантій дотримання всіх громадянських прав готові наражатися на небезпеку 46% респондентів.

Натомість 34% обрали варіант "звичайно, важливими є i свобода, i безпека, однак в обмін на безпеку я готовий поступитися державі часткою своїх прав та громадянських свобод".

Читайте РБК-Україна в Google News
КМІС
NEWS
Росія планує запускати по 500 "шахедів" і БПЛА по Україні одночасно, - ГУР
Росія планує запускати по 500 "шахедів" і БПЛА по Україні одночасно, - ГУР
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України