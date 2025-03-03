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Критика ошибок власти или помощь ВСУ: украинцы назвали приоритеты для общественности

Украина, Понедельник 03 марта 2025 10:39
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Критика ошибок власти или помощь ВСУ: украинцы назвали приоритеты для общественности Фото: Украинцы назвали приоритетом отпор российской агрессии
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (60%) считают, что приоритетом для общественности должно быть содействие Силам обороны и отпору российской агрессии. Считают, что приоритетом должна быть борьба с ошибочными действиями власти, 26% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением.

Критика ошибок власти или помощь ВСУ: украинцы назвали приоритеты для общественности

Как отмечают социологи, опрос был проведен в первой половине февраля 2025 года до начала переговоров представителей США и России и, соответственно, до обострения в отношениях Украины и США.

"Учитывая давление на Украину за последний период, сейчас имеет место процесс единения и, скорее всего, фокус на поддержке Сил обороны был бы сейчас выше", - говорится в сообщении.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1000 респондентов 4-9 февраля 2025 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, на третий год войны все больше граждан отдают приоритет свободе над безопасностью. И все меньше опрошенных готовы уступить государству долей своих прав и гражданских свобод.

По данным опроса, ради личной свободы и гарантий соблюдения всех гражданских прав готовы подвергаться опасности 46% респондентов.

Зато 34% выбрали вариант "конечно, важны и свобода, и безопасность, однако в обмен на безопасность я готов уступить государству часть своих прав и гражданских свобод".

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КМИС
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