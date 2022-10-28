Критичної шкоди від Угорщини немає, Орбана потрібно "перечекати", - Кулеба

За словами міністра, "поки що критичної шкоди від позиції Угорщини немає".

"Є якісь чутливі речі, але критичної шкоди немає. Буде критична шкода - мінятимемо позицію. Поки що в нього (прем'єра Віктора Орбана, - ред.) своя внутрішня політика. Він у неї грає, воює за гроші Брюсселя, критикує Брюссель, це їхні справи. Все буде нормально", - запевнив Кулеба.

Угорська влада послідовно виступає за припинення санкцій ЄС проти Росії, стверджуючи, що вона не працює і лише шкодить угорцям.

" Орбан - дуже хитрий політик. Навіть якщо він спалить усі мости, то збудує понтонну переправу. Угорщину треба просто перечекати... Стільки скільки треба", - сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що не лише Угорщина блокувала восьмий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло обмеження нафтових цін. Проти виступали Кіпр, Мальта, Бельгія та Греція.

Однак саме Угорщина позиціонує себе як найпереконливіший противник санкцій. Крім того, Віктор Орбан закликає свою країну готуватися до затяжної війни у Європі.

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