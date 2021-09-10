Оно не критично: в ВСУ назвали количество российских военных в Беларуси

В Беларуси на учениях "Запад-2021" задействовано около 2,5 тысячи российских военных, и эта численность не критична. Ближайший полигон, где находятся войска РФ, расположен в 14 километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева в программе "Свобода слова Савика Шустера" .

"Непосредственно на территории Беларуси на четырех полигонах есть накопление войск Российской Федерации. Оно не критично. Общая численность 2,5 тысячи военнослужащих. Есть небольшое количество бронетехники, небольшое количество авиации", - сказал Наев.

Он отметил, что 13 сентября начнется основная фаза практических действий на учениях на территории Беларуси. "Ближайший полигон в 14 километрах от Украины", - уточнил Наев.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты и гости студии, среди которых Ирина Венедиктова, Дмитрий Кулеба, Давид Арахамия, Ирина Геращенко и другие, обсуждали реакцию на материал CNN о сделке по "вагнеровцам" и то, чем грозит Украине и ее границам союз Путина и Лукашенко.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 10 сентября 2021

Напомним, в прошлом выпуске политического ток-шоу вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин прокомментировала привлечение США к решению вопроса Донбасса.



Кроме того, Владимир Гройсман грубо раскритиковал Юрия Витренко за цену газа для украинцев.



Также в эфире Савик Шустер рассказал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от "Талибана".



В эфире произошел и спор заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и бывшего министра Юрия Бойко относительно американских денег на украинскую оборону.



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