Оно не критично: в ВСУ назвали количество российских военных в Беларуси
В Беларуси на учениях "Запад-2021" задействовано около 2,5 тысячи российских военных, и эта численность не критична. Ближайший полигон, где находятся войска РФ, расположен в 14 километрах от границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева в программе "Свобода слова Савика Шустера".
"Непосредственно на территории Беларуси на четырех полигонах есть накопление войск Российской Федерации. Оно не критично. Общая численность 2,5 тысячи военнослужащих. Есть небольшое количество бронетехники, небольшое количество авиации", - сказал Наев.
Он отметил, что 13 сентября начнется основная фаза практических действий на учениях на территории Беларуси. "Ближайший полигон в 14 километрах от Украины", - уточнил Наев.
В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты и гости студии, среди которых Ирина Венедиктова, Дмитрий Кулеба, Давид Арахамия, Ирина Геращенко и другие, обсуждали реакцию на материал CNN о сделке по "вагнеровцам" и то, чем грозит Украине и ее границам союз Путина и Лукашенко.
Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 10 сентября 2021
Напомним, в прошлом выпуске политического ток-шоу вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин прокомментировала привлечение США к решению вопроса Донбасса.
Кроме того, Владимир Гройсман грубо раскритиковал Юрия Витренко за цену газа для украинцев.
Также в эфире Савик Шустер рассказал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от "Талибана".
В эфире произошел и спор заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и бывшего министра Юрия Бойко относительно американских денег на украинскую оборону.
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