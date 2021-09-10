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Вона не критична: у ЗСУ назвали кількість російських військових у Білорусі

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 23:20
Вона не критична: у ЗСУ назвали кількість російських військових у Білорусі Фото: у Білорусі на навчаннях знаходиться близько 2,5 тисячі російських військових (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Білорусі на навчаннях "Захід-2021" залучено близько 2,5 тисячі російських військових, і ця чисельність не критична. Найближчий полігон, де знаходяться війська РФ, розташований за 14 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва в програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

"Безпосередньо на території Білорусі на чотирьох полігонах є накопичення військ Російської Федерації. Воно не критичне. Загальна чисельність 2,5 тисячі військовослужбовців. Є невелика кількість бронетехніки, невелика кількість авіації", - сказав Наєв.

Він зазначив, що 13 вересня розпочнеться основна фаза практичних дій на навчаннях на території Білорусі. "Найближчий полігон за 14 кілометрів від України", - уточнив Наєв.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти і гості студії, серед яких Ірина Венедиктова, Дмитро Кулеба, Давид Арахамія, Ірина Геращенко та інші, обговорювали реакцію на матеріал CNN про операцію по "вагнеровцям" і те, чим загрожує Україні і її кордонам союз Путіна і Лукашенка.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 10 вересня 2021

Нагадаємо, у минулому випуску політичного ток-шоу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прокоментувала залучення США до вирішення питання Донбасу.


Крім того, Володимир Гройсман грубо розкритикував Юрія Вітренка за ціну газу для українців.


Також у ефірі Савік Шустер розповів, чим президент Білорусі Олександр Лукашенко відрізняється від "Талібану".


У ефірі сталася й суперечка заступника міністра оборони України Ганни Маляр та колишнього міністра Юрія Бойка щодо американських грошей на українську оборону.


Також дивіться результати сенсаційного голосування щодо того, хто повинен бути союзником України? Захід, Росія чи... Китай?

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