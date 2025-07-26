Критично важливо: Мін’юст нагадав, що зробити з майном, щоб не втратити права
Мін’юст нагадав українцям, що під час воєнного стану особливо важливо внести дані про нерухомість у Держреєстр, оскільки без цього неможливо отримати компенсацію за програмою "єВідновлення" за зруйноване житло.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Мінюсту у Telegram.
Реєстрація майна у Держреєстрі
Для реєстрації слід звернутися до нотаріуса або ЦНАПу у вашій області, де розташоване майно, або подати заяву онлайн через портал "Дія" (окрім Донецької, Луганської областей та Києва).
Якщо ваше право власності було оформлене до 2013 року, реєстрація буде безкоштовною.
Мін'юст пояснив, чому потрібно зареєструвати своє майно (скриншот)
Чому важливо зареєструвати право власності у Держреєстрі, якщо набули його до 2013 року:
- юридична захищеність - офіційна реєстрація у Державному реєстрі прав підтверджує ваші права на нерухомість, що захищає вас від можливого шахрайства чи спроб оскарження права власності іншими особами;
- правова визначеність - реєстрація права власності у Державному реєстрі прав забезпечує ясність у правовому статусі власності, що важливо при укладенні угод, таких як купівля-продаж, дарування та при спадкуванні;
- можливість здійснення угод - без реєстрації права власності в електронному реєстрі ви не зможете швидко продавати, здавати в оренду або передавати у спадок нерухомість, право власності на яку набули до 2013 року;
- доступ до кредитування - без документального підтвердження права власності (витягу з Держреєстру прав) ви не зможете отримати кредит під заставу нерухомості, адже це є обов'язковою умовою банку;
- участь у державних програмах з "єВідновлення" - реєстрація нерухомості у державному реєстрі прав з необхідною умовою для участі у державній програмі "єВідновлення" щодо відновлення майна та отримання компенсації за зруйноване та пошкоджене майно.
Читайте також про те, що торік восени в Україні запустили автоматичну систему реєстрації права власності на нерухомість. Тепер права реєструються без участі державного реєстратора.
Раніше ми писали про те, що після купівлі квартири чи будинку важливо зареєструвати право власності на нерухомість. Детальніше про те, як це зробити, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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