Критично важливо: Мін’юст нагадав, що зробити з майном, щоб не втратити права

Мін’юст нагадав українцям, що під час воєнного стану особливо важливо внести дані про нерухомість у Держреєстр, оскільки без цього неможливо отримати компенсацію за програмою "єВідновлення" за зруйноване житло.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Мінюсту у Telegram .

Реєстрація майна у Держреєстрі

Для реєстрації слід звернутися до нотаріуса або ЦНАПу у вашій області, де розташоване майно, або подати заяву онлайн через портал "Дія" (окрім Донецької, Луганської областей та Києва).

Якщо ваше право власності було оформлене до 2013 року, реєстрація буде безкоштовною.

Мін'юст пояснив, чому потрібно зареєструвати своє майно (скриншот)

Чому важливо зареєструвати право власності у Держреєстрі, якщо набули його до 2013 року: