Критически важно: Минюст напомнил, что сделать с имуществом, чтобы не потерять права

Минюст напомнил украинцам, что во время военного положения особенно важно внести данные о недвижимости в Госреестр, поскольку без этого невозможно получить компенсацию по программе "єВідновлення" за разрушенное жилье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минюста в Telegram .

Регистрация имущества в Госреестре

Для регистрации следует обратиться к нотариусу или ЦПАУ в вашей области, где расположено имущество, или подать заявление онлайн через портал "Дія" (кроме Донецкой, Луганской областей и Киева).

Если ваше право собственности было оформлено до 2013 года, регистрация будет бесплатной.

Минюст объяснил, почему нужно зарегистрировать свое имущество (скриншот)

Почему важно зарегистрировать право собственности в Госреестре, если приобрели его до 2013 года: