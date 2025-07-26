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Критически важно: Минюст напомнил, что сделать с имуществом, чтобы не потерять права

Суббота 26 июля 2025 08:00
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Критически важно: Минюст напомнил, что сделать с имуществом, чтобы не потерять права Имущество обязательно должно быть зарегистрировано в Госреестре (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Минюст напомнил украинцам, что во время военного положения особенно важно внести данные о недвижимости в Госреестр, поскольку без этого невозможно получить компенсацию по программе "єВідновлення" за разрушенное жилье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минюста в Telegram.

Регистрация имущества в Госреестре

Для регистрации следует обратиться к нотариусу или ЦПАУ в вашей области, где расположено имущество, или подать заявление онлайн через портал "Дія" (кроме Донецкой, Луганской областей и Киева).

Если ваше право собственности было оформлено до 2013 года, регистрация будет бесплатной.

Критически важно: Минюст напомнил, что сделать с имуществом, чтобы не потерять праваМинюст объяснил, почему нужно зарегистрировать свое имущество (скриншот)

Почему важно зарегистрировать право собственности в Госреестре, если приобрели его до 2013 года:

  • юридическая защищенность - официальная регистрация в Государственном реестре прав подтверждает ваши права на недвижимость, что защищает вас от возможного мошенничества или попыток обжалования права собственности другими лицами;
  • правовая определенность - регистрация права собственности в Государственном реестре прав обеспечивает ясность в правовом статусе собственности, что важно при заключении сделок, таких как купля-продажа, дарение и при наследовании;
  • возможность совершения сделок - без регистрации права собственности в электронном реестре вы не сможете быстро продавать, сдавать в аренду или передавать в наследство недвижимость, право собственности на которую приобрели до 2013 года;
  • доступ к кредитованию - без документального подтверждения права собственности (выписки из Госреестра прав) вы не сможете получить кредит под залог недвижимости, ведь это является обязательным условием банка;
  • участие в государственных программах по "єВідновлення" - регистрация недвижимости в государственном реестре прав с необходимым условием для участия в государственной программе "єВідновлення" по восстановлению имущества и получения компенсации за разрушенное и поврежденное имущество.

Читайте также о том, что осенью прошлого года в Украине запустили автоматическую систему регистрации права собственности на недвижимость. Теперь права регистрируются без участия государственного регистратора.

Ранее мы писали о том, что после покупки квартиры или дома важно зарегистрировать право собственности на недвижимость. Подробнее о том, как это сделать, можно узнать в материале РБК-Украина.

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