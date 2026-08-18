Критично потрібні заморожені активи РФ: Сибіга назвав суму збитків від війни

Чому шкоду від війни неможливо подолати самій Україні

“Це справедливо. Адже, за оцінками Світового банку, станом на сьогодні, шкода, нанесена Росією українській інфраструктурі, становить понад 600 мільярдів доларів. Це складно одній державі подолати. І тим більше, ця війна не про Україну”, - сказав Сибіга.

Яку ціну платить Україна за свободу Європи

За словами дипломата, Україна зараз тримає край і захищає свободу всієї Європи, платячи за це найвищу ціну - життями своїх воїнів. Він наголосив, що для стійкості та макрофінансової стабільності країні потрібна підтримка партнерів, за яку Київ вдячний.

Окремо Сибіга відзначив, що Бельгія є одним з лідерів такої підтримки.

Що заморожені активи дадуть Україні

“Заморожені активи - це один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях, і не лише європейських столицях. І дуже сподіваємося вийти на чіткі конкретні рішення. Це має бути колективне рішення і колективна відповідальність”, - зазначив Сибіга.

Дипломат додав, що це питання Київ обговорюватиме не лише з європейськими партнерами, а й ширше.

Що відомо про заморожені активи Росії

Нагадаємо, ще в грудні 2025 року президент Європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що ЄС згодом все ж використає заморожені активи Росії для покриття воєнних витрат України, хоча лідери й не змогли домовитися на саміті.