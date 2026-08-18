Критично потрібні заморожені активи РФ: Сибіга назвав суму збитків від війни

Заморожені активи Росії можуть стати рятівним ресурсом для України. Це питання не можна відкладати.
Про це заявив в. о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу, повідомляє РБК-Україна.
“Це справедливо. Адже, за оцінками Світового банку, станом на сьогодні, шкода, нанесена Росією українській інфраструктурі, становить понад 600 мільярдів доларів. Це складно одній державі подолати. І тим більше, ця війна не про Україну”, - сказав Сибіга.
За словами дипломата, Україна зараз тримає край і захищає свободу всієї Європи, платячи за це найвищу ціну - життями своїх воїнів. Він наголосив, що для стійкості та макрофінансової стабільності країні потрібна підтримка партнерів, за яку Київ вдячний.
Окремо Сибіга відзначив, що Бельгія є одним з лідерів такої підтримки.
“Заморожені активи - це один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях, і не лише європейських столицях. І дуже сподіваємося вийти на чіткі конкретні рішення. Це має бути колективне рішення і колективна відповідальність”, - зазначив Сибіга.
Дипломат додав, що це питання Київ обговорюватиме не лише з європейськими партнерами, а й ширше.
Нагадаємо, ще в грудні 2025 року президент Європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що ЄС згодом все ж використає заморожені активи Росії для покриття воєнних витрат України, хоча лідери й не змогли домовитися на саміті.
Тоді Бельгія, яка володіє більшістю заморожених коштів, відмовилася спрямувати їх на підтримку Києва, а натомість країни ЄС погодили Україні кредит на 90 мільярдів євро.
Тим часом у серпні 2026 року стало відомо, що колишні високопосадовці Німеччини, Франції та США запропонували передати заморожені активи Росії під управління новій структурі Євросоюзу.
За їхніми словами, це дозволить убезпечити кошти від можливого впливу як Кремля, так і президента США Дональда Трампа.