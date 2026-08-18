Критически нужны замороженные активы РФ: Сибига назвал сумму убытков от войны

Замороженные активы России могут оказаться спасительным ресурсом для Украины. Этот вопрос нельзя откладывать.
Об этом заявил и. о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига на брифинге, сообщает РБК-Украина.
"Это справедливо. Ведь, по оценкам Всемирного банка, по состоянию на сегодняшний день, ущерб, нанесенный Россией украинской инфраструктуре, составляет более 600 миллиардов долларов. Это сложно одному государству преодолеть. И тем более, эта война не об Украине", - сказал Сибига.
По словам дипломата, Украина сейчас держит конец и защищает свободу всей Европы, платя за это высшую цену - жизнями своих воинов. Он подчеркнул, что для устойчивости и макрофинансовой стабильности стране необходима поддержка партнеров, за которую Киев благодарен.
Отдельно Сибига отметил, что Бельгия является одним из лидеров такой поддержки.
"Замороженные активы - это один из тех фундаментальных треков, которые могут существенно нас усилить за счет прямого использования российских средств. Поэтому мы, как Украина, будем это активно обсуждать в европейских столицах, и не только европейских столицах. И очень надеемся выйти на четкие конкретные решения. Это должно быть коллективное решение и коллективная ответственность", - отметил Сибига.
Дипломат добавил, что этот вопрос будет Киев обсуждать не только с европейскими партнерами, но и шире.
Напомним, еще в декабре 2025 года президент Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что ЕС все же использует замороженные активы России для покрытия военных расходов Украины, хотя лидеры и не смогли договориться на саммите.
Тогда Бельгия, владеющая большинством замороженных средств, отказалась направить их в поддержку Киева, а страны ЕС согласовали Украине кредит на 90 миллиардов евро.
Между тем в августе 2026 года стало известно, что бывшие чиновники Германии, Франции и США предложили передать замороженные активы России под управление новой структуре Евросоюза.
По их словам, это позволит обезопасить средства от возможного влияния как Кремля, так и президента США Дональда Трампа.