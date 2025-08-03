Не так критично, як вчора: нові деталі російського удару по мосту в Херсоні

Сьогоднішнє влучання російської авіації в Острівський міст Херсона було не таким критичним, як попереднє. Проїзд до Корабельного району міста залишається можливим.
Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, повідомляє РБК-Україна.
"Знову було влучання в міст, але не таке критичне, як вчора. Він пошкоджений, але проїзний. Завтра вже будуть робити там висновки експерти щодо стану цього мосту і вже нам доповідати", - сказав Толоконніков.
За його словами, постійні обстріли Херсона і раніше ускладнювали доставку продуктів та ліків до мікрорайону Корабел. Там, як розповів Толоконніков, вже не працювали аптеки, тому мешканцям доводилося їздити до безпечніших районів Херсона.
"Що стосується людей, які проживають там, ми активно ведемо комунікацію, щоб люди все ж таки виїжджали", - наголосив представник ОВА, додавши, що навіть без мосту евакуація з мікрорайону буде можливою, але краще виїжджати зараз.
Нагадаємо, російські окупанти третій день поспіль обстрілюють Корабельний район Херсона. Вчора та сьогодні під ворожими ударами опинявся Острівський міст, який веде до мікрорайону Корабел. Сьогодні в результаті ворожого обстрілу мосту загинув чоловік.
Попри пошкодження, рух Острівським мостом залишається можливим, заявляв очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, у мікрорайоні Корабел все ще залишаються близько 1800 людей. Частина з них вже погодилися на евакуацію.
Обстріли Херсона не свідчать про плани росіян штурмувати місто, запевняв речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. За його словами, серед російських солдатів немає охочих форсувати річку Дніпро.