Критична фаза війни, наступ РФ та загроза для Києва: головне з інтерв'ю Павлюка

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Критична фаза війни

За словами Павлюка, критична фаза війни настане у найближчі два місяці, оскільки американська допомога лише почала надходити на лінію фронту, а російські генерали наказують кидати всю боєздатну зброю, яка у них є, щоб перевірити українські війська, яким наразі не вистачає озброєння.

"Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця-двох, ситуація може обернутися проти них", - каже командувач Сухопутних військ.

Про F-16

Своєю чергою генерал зауважує, Україна також терміново потребує посилення протиповітряної оборони, і, за його словами, очікувана поставка винищувачів F-16 до початку червня дасть значний психологічний поштовх.

Але, як зазначає The Economist, залишається невідомим, чи отримає Україна новішу версію F-16 (Block 50). Аби кинути виклик російським бомбардувальникам, які залишаються на відстані, поза зоною дії української ППО та скидають на передові позиції важкі керовані авіабомби.

РФ продовжить зосереджуватися на Луганській та Донецькій областях

На думку командувача, Росія продовжить зосереджувати увагу на повній окупації Луганської й Донецької областей. Але, як раніше з'ясували українські розвідники, окупанти незабаром посилять оборону, атакуючи північно-східні райони Харківської та Сумської областей.

"Росія перевіряє стабільність наших ліній, перш ніж вибрати найбільш слушний напрямок", - говорить генерал.

Про Часів Яр

The Economist пише, що Павлюк відмовляється коментувати повідомлення про те, що нібито "нерозуміння призвело до втрати позицій" в Очеретиному. За його словами, окупантам вдалося прорватися завдяки божевільному тиску та перевазі в повітрі, а також співвідношенням артилерії, яке досягало 20:1. За його словами, по всій ділянці фронту російські гармати випускають у сім разів більше снарядів, ніж українські.

За інформацією The Economist, командувач Сухопутних військ стверджує, що втрата Часового Яру не мала б "вирішального значення", оскільки це "звичайне міське поселення".

Ворог не відмовився від ідеї захопити Київ

Видання додає, що одне з найневідкладніших завдань на столі генерала - це підготовка десяти нових бригад для підготовки до наступу РФ. За словами Павлюка, нині головною проблемою є техніка, а не люди.

Він каже, що частину цих нових сил буде розгорнуто для захисту столиці. Адже за два з половиною роки після того, як російська армія опинилася там у глухому куті, вона не відмовилася від ідеї захопити Київ.

"Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому", - заявив Павлюк.

Про стратегічний провал РФ

Генерал повідомив, що загроза з боку Росії принципово відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, РФ більше не може здійснювати широкомасштабні наступи на кілька фронтів. Крім того, ворог використовує ракети лише через кілька тижнів після їх виробництва, а не як колись зі своїх величезних запасів. Щобільше, Павлюк наголошує, що Збройні сили України також значно більші, ніж були раніше.

Командувач стверджує, що ця історія обернеться стратегічним провалом Росії. Оскільки втратити стільки військових (понад 400 000 убитими, пораненими і полонені) для захоплення невеликої частини непропорційно для будь-якого раціонального розуму, каже Павлюк та додає - історія показала, що Росією не керують раціональні уми.

Мобілізація в Україні

У непопулярних питаннях, таких як мобілізація, за його словами, кожен чиновник повинен проявляти лідерство. Зіткнувшись зі смертельною небезпекою, деякі громадяни впали в паніку, і це природно, але якщо країна хоче вижити, люди повинні "подолати паніку" і відгукнутися на заклик до боротьби, як це роблять в таких країнах, як Ізраїль, цитує видання слова генерала.

"Як би важко це не було, у нас немає іншого вибору", - підсумував Павлюк.