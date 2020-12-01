«Критический период мы прошли весной» - в холдинге Мисака Хидиряна рассказали об антикризисных мерах

Карантинные меры с множеством ограничений не повлияли на работу аграрного холдинга Мисака Хидиряна A.G.R. Group. Дискомфорта во время локдауна весной удалось избежать благодаря ранней подготовке к посевной кампании.

О кризисном 2020 году для украинского аграрного сектора рассказал глава правления компании Игорь Шестопалов. В интервью “Экономической правде” он отметил, что “решение подобных кризисов находится в сфере управления активами, в качестве управленческих решений, в коммуникации внутри группы и с внешним миром - партнерами, инвесторами и т. д.”.

“Черные лебеди” прилетают без приглашения. Предположить подобный катаклизм не мог никто, поэтому здесь не стоит вопрос об инновациях. Критический период мы прошли весной, во время локдауна. Дискомфорта было бы больше, но нам помогла ранняя подготовка к посевной кампании. Сейчас, когда мы и элеватор Середино-Будский открыли, и урожай успешно собрали, стало проще. Пора планировать год следующий”, - сказал Игорь Шестопалов.

По его словами, не угодить в цейтнот агрохолдингу A.G.R. Group помогло заблаговременное планирование. Стратегия развития холдинга на 10 лет была окончательно оформлена в финансовую модель до корона-кризиса. “В прошлом году наметили основные направления развития компании и то, каким собственник Мисак Хидирян хочет видеть проект после масштабирования по разным направлениям. В итоге, еще до коронавируса, стратегия была оформлена в финансовую модель с точными расчетами и целями”, - говорит глава правления компании.

Весенний локдаун и всеобщее замирание украинской экономики не помешали A.G.R. Group завершить огромный инфраструктурный проект - летом был открыл элеваторный комплекс в Середино-Будском районе Сумской области. В компании понимают важность этого шага не только для бизнеса, но и с точки зрения его социальной нагрузки. “Такое чувство, что открытие Мисаком Хидиряном элеватора стало едва ли не главным событием года в Середино-Будском районе Сумщины. Его ждали не только в компании. Подобные инвестиционные проекты возвращают жизнь в украинскую глубинку”, - отметил Игорь Шестопалов.