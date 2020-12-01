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«Критичний період ми пройшли навесні» - в холдингу Мисак Хідірян розповіли про антикризові заходи

Прес-релізи, Вівторок 01 грудня 2020 09:00
«Критичний період ми пройшли навесні» - в холдингу Мисак Хідірян розповіли про антикризові заходи

Карантинні заходи з безліччю обмежень не вплинули на роботу аграрного холдингу Місака Хідіряна A.G.R. Group. Дискомфорту під час локдауна навесні вдалося уникнути завдяки ранній підготовку до посівної кампанії.

Про кризовий 2020 рік для українського аграрного сектора розповів глава правління компанії Ігор Шестопалов. В інтерв'ю "Економічній правді" він зазначив, що "рішення подібних криз знаходиться в сфері управління активами, як управлінських рішень, в комунікації всередині групи і з зовнішнім світом - партнерами, інвесторами і т. д.".

"Чорні лебеді" прилітають без запрошення. Припустити подібний катаклізм не міг ніхто, тому тут не стоїть питання про інновації. Критичний період ми пройшли навесні, під час локдауна. Дискомфорту було б більше, але нам допомогла рання підготовка до посівної кампанії. Зараз, коли ми і елеватор Середино-Будський відкрили, і урожай успішно зібрали, стало простіше. Пора планувати рік наступний ", - сказав Ігор Шестопалов.

«Критичний період ми пройшли навесні» - в холдингу Мисак Хідірян розповіли про антикризові заходи

За його словами, не попасти в цейтнот агрохолдингу A.G.R. Group допомогло завчасне планування. Стратегія розвитку холдингу на 10 років була остаточно оформлена в фінансову модель до корона-кризи. "В минулому році намітили основні напрямки розвитку компанії і те, яким власник Місак Хідірян хоче бачити проект після масштабування за різними напрямками. У підсумку, ще до коронавірусу, стратегія була оформлена в фінансову модель з точними розрахунками і цілями", - говорить голова правління компанії.

Весняний локдаун і загальне завмирання української економіки не завадили A.G.R. Group завершити величезний інфраструктурний проект - влітку був відкрив елеваторний комплекс в Середино-Будському районі Сумської області. У компанії розуміють важливість цього кроку не тільки для бізнесу, але і з точки зору його соціального навантаження. "Таке відчуття, що відкриття Місаком Хідіряном елеватора стало чи не головною подією року в Середино-Будському районі Сумщини. На нього чекали не тільки в компанії. Подібні інвестиційні проекти повертають життя в українську глибинку", - зазначив Ігор Шестопалов.

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