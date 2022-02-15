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Критический день. МВД предупредило украинцев о нашествии фейков о вторжении РФ

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 16:07
Критический день. МВД предупредило украинцев о нашествии фейков о вторжении РФ Фото: глава МВД Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предупредил, что сегодня критический день для появления фейков и ложных сообщений. В частности, из-за угрозы вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение министра.

"Сегодня будет критический день с точки зрения появления фейков и ложных сообщений, цель которых - нагнетание паники и страха среди нас. Через соцсети будут разгоняться апокалиптические новости "на любой вкус". Именно поэтому сотни полицейских, пограничников, нацгвардейцев и спасателей обратились к украинцам, чтобы показать на собственном примере: "Мы защищаем, а не паникуем!", - заявил Монастырский.

Напомним, ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что вторжение РФ В Украину может стать очень опасным моментом для мира.

Кроме того, в Кремле назвали информацию о вторжении РФ в Украину 16 февраля "беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе".

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