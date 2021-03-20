Критически не хватает медиков: мэр Львова попросил о помощи
Мэр Львова Андрей Садовый обратился с просьбой о помощи ко всем имеющим медицинское образование. По его словам, в области не хватает медработников.
Об этом он заявил в Facebook.
Садовый подчеркнул, что ежедневно во Львовской области госпитализируют 250–300 пациентов с COVID-19, а за последние сутки в больницы поступило рекордное количество - 338 человек.
"Нам критически не хватает врачей и других медицинских работников, поскольку именно они дают смысл всем койкам. Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей", - написал он.
Он призвал всех желающих, кто имеет медицинское образование, помочь в борьбе с эпидемией: сделать это можно позвонив на горячую линию города 1580 или заполнив соответствующую форму по ссылке.
Напомним, ранее мэр города говорил, что Львов могут "закрыть" в связи с ситуацией с коронавирусом.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что Львовская область может попасть в "красную зону". В этой зоне действуют максимальные карантинные ограничения, в том числе, запрет на массовые мероприятия, прием посетителей в ресторанах и так далее.
Добавим, что с 19 марта во Львове ввели усиленный карантин.