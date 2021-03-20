ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Критически не хватает медиков: мэр Львова попросил о помощи

Новина українською → Львов, Суббота 20 марта 2021 22:58
Критически не хватает медиков: мэр Львова попросил о помощи Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Мэр Львова Андрей Садовый обратился с просьбой о помощи ко всем имеющим медицинское образование. По его словам, в области не хватает медработников.

Об этом он заявил в Facebook.

Садовый подчеркнул, что ежедневно во Львовской области госпитализируют 250–300 пациентов с COVID-19, а за последние сутки в больницы поступило рекордное количество - 338 человек.

"Нам критически не хватает врачей и других медицинских работников, поскольку именно они дают смысл всем койкам. Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей", - написал он.

Он призвал всех желающих, кто имеет медицинское образование, помочь в борьбе с эпидемией: сделать это можно позвонив на горячую линию города 1580 или заполнив соответствующую форму по ссылке.

Напомним, ранее мэр города говорил, что Львов могут "закрыть" в связи с ситуацией с коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что Львовская область может попасть в "красную зону". В этой зоне действуют максимальные карантинные ограничения, в том числе, запрет на массовые мероприятия, прием посетителей в ресторанах и так далее.

Добавим, что с 19 марта во Львове ввели усиленный карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Львов
NEWS
На севере Мексики лесные пожары. Огонь охватил более 7 тысяч гектаров
На севере Мексики лесные пожары. Огонь охватил более 7 тысяч гектаров
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине