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Критично не вистачає медиків: мер Львова попросив про допомогу

Новость на русском → Львів, Субота 20 березня 2021 22:58
Критично не вистачає медиків: мер Львова попросив про допомогу Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Мер Львова Андрій Садовий звернувся з проханням про допомогу до всіх, хто має медичну освіту. За його словами, в області не вистачає медпрацівників.

Про це він заявив у Facebook.

Садовий підкреслив, що щодня у Львівській області госпіталізують 250-300 пацієнтів з COVID-19, а за останню добу в лікарні надійшла рекордна кількість - 338 осіб.

"Нам критично не вистачає лікарів та інших медичних працівників, оскільки саме вони дають сенс всім койкам. Ми хочемо сформувати базу лікарів, які готові приєднатися до порятунку людей", - написав він.

Він закликав усіх охочих, хто має медичну освіту, допомогти в боротьбі з епідемією: зробити це можна зателефонувавши на гарячу лінію міста 1580 або заповнивши відповідну форму за посиланням.

Нагадаємо, раніше мер міста говорив, що Львів можуть "закрити" у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив, що Львівська область може потрапити в "червону зону". У цій зоні діють максимальні карантинні обмеження, зокрема, заборона на масові заходи, приймання відвідувачів у ресторанах і так далі.

Додамо, що з 19 березня у Львові запровадили посилений карантин.

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