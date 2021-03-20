Критично не вистачає медиків: мер Львова попросив про допомогу

Мер Львова Андрій Садовий звернувся з проханням про допомогу до всіх, хто має медичну освіту. За його словами, в області не вистачає медпрацівників.

Про це він заявив у Facebook .

Садовий підкреслив, що щодня у Львівській області госпіталізують 250-300 пацієнтів з COVID-19, а за останню добу в лікарні надійшла рекордна кількість - 338 осіб.

"Нам критично не вистачає лікарів та інших медичних працівників, оскільки саме вони дають сенс всім койкам. Ми хочемо сформувати базу лікарів, які готові приєднатися до порятунку людей", - написав він.

Він закликав усіх охочих, хто має медичну освіту, допомогти в боротьбі з епідемією: зробити це можна зателефонувавши на гарячу лінію міста 1580 або заповнивши відповідну форму за посиланням.