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На Крите село на мель и раскололось грузовое судно, есть пострадавшие

Автор: Ольга Белей

Грузовое судно под флагом Коморских островов село на мель у северо-западного побережья Крита. От ударов волн оно раскололось пополам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

"Грузовое судно под флагом Коморских островов, севшее на мель у северо-западного побережья Крита во вторник утром, как сообщается, сломалось пополам, когда его ударило волнами. Корабль разбился после того, как все 10 членов его экипажа были эвакуированы офицерами береговой охраны, спасателями-добровольцами и экипажами еще двух кораблей, которые откликнулись на сигнал капитана о бедствии", - пишет издание.

Двое из 10 членов экипажа были доставлены в больницу с серьезными симптомами гипотермии.

Как стало известно, корабль Manassa Rose направлялся в Ливию. Он следовал из Турции, где бушует непогода. Сообщается, что судно перевозило металл.

Напомним, ранее в Суэцком канале на мель сел танкер под Панамским флагом. Движение по водной артерии с севера на юг было приостановлено.

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Кораблекрушение